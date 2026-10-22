Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro puso el foco en la seguridad y Alonso no dio precisiones sobre patrulleros

El intendente volvió a insistir en la coordinación entre el Municipio y la Provincia para combatir el delito. Sin embargo, ante una consulta de La Tecla, el ministro bonaerense no pudo precisar cuántos móviles llegarán a la ciudad. Mientras tanto, persisten los reclamos policiales por la falta de combustible para patrullar los barrios.

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