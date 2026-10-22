Montenegro puso el foco en la seguridad y Alonso no dio precisiones sobre patrulleros
El intendente volvió a insistir en la coordinación entre el Municipio y la Provincia para combatir el delito. Sin embargo, ante una consulta de La Tecla, el ministro bonaerense no pudo precisar cuántos móviles llegarán a la ciudad. Mientras tanto, persisten los reclamos policiales por la falta de combustible para patrullar los barrios.
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(Vía La Tecla Mar del Plata) En una rueda de prensa conjunta, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindaron detalles sobre el trabajo realizado durante los últimos dos meses en materia de seguridad en el distrito. El encuentro estuvo atravesado por la necesidad de profundizar la coordinación entre ambas administraciones frente a una de las principales preocupaciones de los marplatenses: la inseguridad.
“Hoy es una reunión, pero venimos trabajando con el ministro y las distintas áreas”, sostuvo Montenegro al comenzar la conferencia. El jefe comunal puso especial énfasis en la articulación entre el Municipio y el Gobierno bonaerense, dejando en claro que la lucha contra el delito requiere de un trabajo conjunto entre los diferentes niveles del Estado.
“Para mí lo más importante hoy es la cooperación y la coordinación”, remarcó el intendente. En ese sentido, volvió a ratificar uno de los conceptos que había expresado tras su regreso al Palacio Municipal: “El problema que tiene la ciudad es la seguridad, la responsabilidad es de todos y estamos trabajando en eso”.
En la misma línea, Montenegro recuperó una de las frases más utilizadas por su espacio político: “El enemigo es el delincuente”. De esta manera, buscó dejar de lado las diferencias partidarias y concentrar la discusión en la necesidad de ofrecer respuestas concretas frente a la problemática delictiva que atraviesa Mar del Plata.
Otro de los puntos abordados fue la situación de las cámaras de vigilancia del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Ante la consulta por los dispositivos que se encuentran fuera de funcionamiento, Montenegro manifestó su intención de avanzar en la recuperación de la mayor cantidad posible de equipos, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y ampliar la cobertura del sistema de monitoreo municipal.
A lo largo de su intervención, el intendente insistió en la importancia de sostener el trabajo coordinado con la Provincia. Sin embargo, cuando llegó el turno de Javier Alonso, el discurso sobre la cooperación comenzó a chocar con un dato de vital importancia para la seguridad de la ciudad, la falta de precisión de la llegada de los patrulleros.
La Tecla Mar del Plata le consultó sobre el pliego provincial por más de $262 mil millones para la adquisición de 3.420 vehículos, de los cuales 520 no contarían con identificación policial. La pregunta también apuntó a conocer cuántos móviles serían destinados a la prevención del delito en la ciudad y cuántos quedarían afectados al traslado de funcionarios.
“Primero, no se licitó, eso es un pliego que está publicado y eso tiene que ver con un sistema logístico que tiene que ver con la Provincia”, respondió Alonso, quien comenzó su intervención corrigiendo el estado administrativo del procedimiento. También rechazó que los vehículos sin identificación estuvieran destinados al traslado de funcionarios y aseguró que serían utilizados por brigadas de investigación.
“Los móviles que no son identificados son los que usan las brigadas de investigaciones para ir a descubrir a los delincuentes, no son funcionarios los que estamos trasladando, son detectives en autos no identificados”, explicó. Y agregó “Si van a investigar de incógnito no puedo ir con las balizas prendidas y la sirena”.
Lejos de ofrecer una cifra concreta sobre la cantidad de moviles para General Pueyrredon, Alonso optó por repasar las compras realizadas por la administración bonaerense. “Nosotros llevamos comprados más de 9.000 patrulleros, hace dos años se compraron los últimos 1.500 patrulleros, hacen 200 kilómetros por día, no duran más de dos años y medio”, señaló.
El ministro explicó que la adquisición de nuevas unidades forma parte de un proceso de renovación de la flota policial de toda la Provincia. No obstante, cuando llegó el momento de especificar qué cantidad será destinada a Mar del Plata, se limitó a afirmar: “Una parte de ellos van a ir a Mar del Plata”.
Ni una cifra, ni un porcentaje, ni una fecha estimada de entrega. La respuesta de Alonso dejó abierta una incógnita sensible para la ciudad, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano, cuando el movimiento turístico incrementa las exigencias sobre los operativos de prevención y seguridad.
Pero la discusión sobre los patrulleros no se agota en la cantidad de vehículos que puedan incorporarse. El combustible es otro problema que atraviesa el funcionamiento cotidiano de la Policía bonaerense.
Mientras Alonso utilizó como argumento que los patrulleros recorren aproximadamente 200 kilómetros diarios para justificar la necesidad de renovar las unidades, distintos reclamos atribuidos a efectivos policiales advierten sobre las dificultades que enfrentan para cumplir con esos recorridos. Según testimonios recogidos en el ámbito policial, algunas unidades reciben cargas de apenas cuatro litros de combustible, una cantidad que, dependiendo del vehículo y las condiciones de circulación, podría alcanzar para recorrer alrededor de 30 o 40 kilómetros.
En definitiva, la conferencia dejó dos planos claramente diferenciados. Por un lado, Montenegro ratificó su intención de profundizar la cooperación con la Provincia y colocar la seguridad en el centro de la agenda municipal. Por el otro, Alonso defendió la política de renovación de la flota bonaerense, pero se retiró sin ofrecer precisiones sobre cuántos móviles llegarán a Mar del Plata ni cuándo estarán disponibles.