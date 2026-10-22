Proveedores del Estado, ¿quién es quién?

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La Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la provincia de Buenos Aires (FEMAPE) reúne a más de 600 asociados y mantiene interlocución directa con organismos de la administración de Axel Kicillof. Su conducción está integrada por empresarios de diversos rubros, desde tecnología y limpieza hasta insumos médicos y ferretería, cuyas compañías mantienen vínculos comerciales de larga data con distintas áreas del Estado provincial.
En cuanto a FEMAPE, la composición de su Consejo Directivo refleja la diversidad de actividades representadas. Daniel Eduardo Amato, titular de Core Systems SRL, volvió a la presidencia en 2025 tras haber estado al frente de durante 24 años. Lo acompaña Sergio Viterbori, de Upper Clean SRL, como vicepresidente; César Grisotto, vinculado a I Winds, ocupa la segunda vicepresidencia, mientras que Ramiro Segovia, de Rodrigo y Segovia SRL, integra la conducción ejecutiva. Por su parte, Rodrigo Héctor Ducha, de Kyosei SA, es director titular y asesor legal de la federación.
Las empresas vinculadas con sus dirigentes operan en sectores relevantes para las compras públicas, como el equipamiento y los insumos tecnológicos, el alquiler de impresoras, la provisión de artículos de ferretería y productos de limpieza industrial, y el instrumental de laboratorio, entre otros rubros. Más allá de los contratos particulares, FEMAPE funciona como representante sectorial y canal de interlocución entre los proveedores y el Estado bonaerense. Esa función cobra especial relevancia cuando se acumulan demoras en los pagos. En diciembre de 2025, después de meses de atrasos, la entidad consiguió que la Provincia destrabara un bono por $72.800 millones destinado a regularizar deudas con proveedores, especialmente del ministerio de Salud. Desde FEMAPE describen el vínculo con el Gobierno bonaerense como “bueno y muy fluido”.
En condiciones habituales, los plazos de pago a proveedores pueden extenderse hasta 60 días. Sin embargo, según señalan desde el sector, en el actual contexto económico provincial las demoras llegaron a alcanzar los siete meses. El impacto no se limita a la falta de liquidez, la inflación incrementa el costo de reposición de los insumos y erosiona los márgenes de ganancia de las empresas que deben afrontar esos gastos mientras esperan cobrar. Pese a este escenario, en FEMAPE mantienen una perspectiva optimista sobre la relación con la Provincia: “Confluyen los intereses del Estado y el sector empresarial”.
PRESIDENTE DE FEMAPE Amato: “Siempre existieron los atrasos en los pagos”
En declaraciones a La Tecla, el presidente de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), Daniel Amato, describió un panórama delicado.
-¿Hay atrasos en los pagos a proveedores, dificultades para actualizar precios o una caída en las compras estatales?
-Siempre existieron los atrasos en los pagos en la provincia de Buenos Aires y este momento no es la excepción. Y entendemos que en el momento actual hasta es lógico, por la situación en la que se encuentra la Provincia.
-¿Cómo es el diálogo con el Gobierno y con las autoridades provinciales?
-El diálogo con las autoridades de la Provincia es realmente muy bueno. Los funcionarios que se vinculan con nuestro sector nos abren las puertas siempre y están atentos a las iniciativas que llevamos. No nos podemos quejar de que no nos atiendan, todo lo contrario, siempre hay voluntad para el encuentro y para debatir lo que sea necesario. Hay predisposición para trabajar en conjunto y coordinar las agendas.
DANIEL AMATO – CORE SYSTEMS SRL
Es el presidente de FEMAPE desde marzo de 2025 y un dirigente histórico de la entidad. Según la propia Federación, Daniel Amato había ocupado la presidencia durante 24 años.
Además, Amato fue parte de las arduas negociaciones que derivaron en la materialización del nuevo convenio de oxígeno con IOMA.
En relación a la empresa que lidera, Core Systems declara como actividad principal el suministro de comunicaciones, equipos informáticos y periféricos. Además, el suministro de accesorios y suministros de oficina.
SERGIO VITERBORI – UPPER CLEAN SRL
Fue presidente de FEMAPE antes del regreso de Amato y pasó a la vicepresidencia primera en 2025. Upper Clean SRL, empresa dedicada a servicios de limpieza, registra antecedentes como proveedora de la Provincia desde al menos 2011.
Entre los antecedentes vinculados a la firma figuran contrataciones para Jefatura de Gabinete, el Ministerio Público y dependencias judiciales de La Plata. En relación a su presente financiero, en 2026 registra tres cheques rechazados e impagos por un total de $3.844.751, correspondientes a operaciones entre 2022 y 2025.
CÉSAR GRISOTTO – INTERNET WINDS AG SA
La empresa trabaja en telecomunicaciones y tecnología con diversos organismos. Provee internet corporativo, telefonía IP, vigilancia, centros de datos, fibra óptica e infraestructura de redes.
MARÍA EUGENIA MUÑOZ – MACRIME SRL
La empresa presta servicios de jardín maternal y de infantes para empleados estatales. Recientemente, Contrataciones rechazó las revisiones de precios solicitadas por Macrime.
MARÍA SENTELL – TRAVESURAS
Travesuras ofrece servicios educativos a instalaciones educativas, algunas resueltas mediante contrataciones directas. A su vez, es madre de María Eugenia y María Agustina Muñoz, de Macrime SRL.
DANIEL FERNÁNDEZ – FULL OFFICE
Full Office registra adjudicaciones en múltiples organismos bonaerenses. En 2025, la Procuración General fue su principal comprador de materiales y equipos para comunicación digital.
JAVIER MAZZA – ESTUDIO MÁS SA
Estudio Más SA es una firma de consultoría con sede en La Plata. Javier Mazza fue director de OPISU y, a su vez, fue el candidato de Hugo Moyano para sucederlo en Independiente.
MARCELO BERTERI – DISTRIBUIDORA BM
Proveedor de larga data, Berteri es veterano de Malvinas y pionero de FEMAPE. Sancionada por la propia Provincia, Distribuidora BM tiene diversos contratos con dependencias de Salud.
RAMIRO SEGOVIA – RODRIGO Y SEGOVIA SRL
La firma registra contratos vinculados al servicio de jardín maternal para organismos bonaerenses. El OPDS es uno de los que firmó por el cuidado de hijos de sus agentes.
RODRIGO DUCHA – KYOSEI SA
Kyosei SA se vincula con múltiples organismos bonaerenses. Entre sus clientes más recientes se encuentran el Ministerio de Salud y el OPISU por el alquiler de fotocopiadoras y otros servicios empresariales.
OSCAR SCABUZZO – FERRETERÍA PLATENSE SRL
Dedicada a la distribución mayorista de ferretería, Ferretería Platense Scabuzzo e Hijos SRL ha celebrado contratos con CUCAIBA, OPISU, Astillero Río Santiago, entre otros.
GUSTAVO CROCCE – CROCCE ARMANDO HÉCTOR
También conocida como Ahecro, es una empresa dedicada a la comercialización de insumos médicos y afines. Su clientela se integra de una amplia red de laboratorios públicos y privados.
MARCELO OMAR BERRO – HEALTHY SERVICIOS MÉDICOS
Healthy Servicios Médicos gestiona servicios médicos y paramédicos, además de la comercialización de equipamiento e insumos sanitarios. Berro registra participación en Tecnovida SRL, del mismo rubro.
CARLOS ALONSO – GRUPO MEGASUR SA
Grupo Megasur SA, empresa constituida en 2004, se dedica a la distribución mayorista de productos de bazar, limpieza y perfumería. Su territorio de cobertura es zona centro y sur de la Provincia.
JORGE LOVERO – DIGO SA
Digo SA, constituida en 1992, se dedica a la venta mayorista de golosinas y productos para kioscos. Al mismo tiempo integra Imationty SA como contador, que provee de insumos médicos a PBA.
ALEJANDRO TESLER – ESTUDIO JURÍDICO TESLER
Sin contratos a su nombre, el Banco Provincia incluye al Estudio Jurídico Tesler & Asociados (representante legal de FEMAPE) en su listado de estudios externos, con Mariela Tesler como su titular.
ANDREA LUCERO – ASIMY SRL
Con el gancho desde el Ministerio de Infraestructura, Asimy tiene antecedentes en la construcción y refacción de CAPS, edificios sanitarios y dependencias públicas en diversos municipios.
PEDRO BERECIARTUA – VICENTE ZÍNGARO E HIJOS SA
Vicente Zíngaro e Hijos SA es la concesionaria oficial de Volkswagen. Con contratos cuantiosos, figura como proveedora de vehículos para organismos públicos y municipios.
CINTIA OSTROFSKY – TECNON SRL
Tecnon es una empresa industrial dedicada a comercializar insumos plásticos para laboratorios. Además de con PBA, la empresa distribuye en todo el país y a mercados de países limítrofes.
FRANCISCO GLIEMMO – GASOL PLATENSE SA
Gasol Platense es una empresa que provisiona gases industriales, oxígeno medicinal y matafuegos. Tiene una relación documentada con distintas áreas, entre las que destacan Seguridad y Salud.
ALDO MARTÍN – MARREPER SA
Además del bonaerense, Marreper aparece como proveedor del servicio de limpieza del Consejo de la Magistratura de la Nación. A su vez, sus propietarios son dueños de la firma Trigen SRL.
LEONARDO ALBARIÑO – INRAGO SA
Su actividad comercial principal aparece vinculada a la venta minorista de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. En 2014 solicitó a PBA la baja de dos subrubros comerciales.
JAVIER CHIAPPETTA – MEDIC TOOL SRL
Medic Tools tiene una relación comercial de más de tres décadas con la Provincia, vinculada a la provisión de insumos sanitarios. Suele participar de compras conjuntas con otras empresas.
MARTÍN VÁZQUEZ – DROGUERÍA SUMED
La firma se dedica a la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos. Con domicilio en La Plata, figura en los listados nacionales de droguerías habilitadas para el tránsito interjurisdiccional.
ÁNGEL SAVINO – CITARELLA SA
Citarella se dedica a la venta de equipos informáticos y programas de computación. Su relación comercial se extiende a Radio Provincia, la Línea 148 y hasta la ex Jefatura de Gabinete, entre otros.
ALFREDO SCLARANDI – DIAG Y QUÍMICA NOROESTE SA
La empresa comercializa equipamiento y materiales para laboratorios, hospitales y clínicas. Desde Junín, declara prestar servicios a centros de salud tanto provinciales como municipales.