Volver | La Tecla Informe Especial 22 de octubre de 2026 GRAFICA

Por Simón Reyna

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Proveedores del Estado, ¿quién es quién?

Como un canal de negociación, FEMAPE y sus empresarios tejen vínculos comerciales con diversas áreas sensibles del Gobierno. Radiografía de una institución clave en los negocios estatales

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