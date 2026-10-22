Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 INFRAESTRUCTURA

Cambio de módem y una licitación de más de US$ 1 millón por una renovación del WiFi

El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó el llamado a una licitación pública para modernizar su red de conectividad, con un presupuesto oficial de USD 1.030.330. El proyecto será financiado por el BID y apunta a incorporar tecnología Wi-Fi 7. Las ofertas se conocerán el 26 de noviembre.

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