Cambio de módem y una licitación de más de US$ 1 millón por una renovación del WiFi
El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó el llamado a una licitación pública para modernizar su red de conectividad, con un presupuesto oficial de USD 1.030.330. El proyecto será financiado por el BID y apunta a incorporar tecnología Wi-Fi 7. Las ofertas se conocerán el 26 de noviembre.
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La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una licitación pública nacional para renovar la infraestructura de red WiFi del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con un presupuesto oficial de USD 1.030.330,56, equivalente a $1.514.585.923,20 a valores de junio de 2026.
La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 111-SSTAYLMIYSPGP, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense. El procedimiento contempla la provisión, instalación, configuración e integración de equipamiento tecnológico para modernizar la conectividad cableada e inalámbrica de la cartera que conduce la gestión provincial.
El objetivo es implementar una infraestructura basada en el estándar Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), con mayores prestaciones de velocidad, capacidad y disponibilidad, además de herramientas de administración y seguridad. La iniciativa apunta a actualizar la red informática del organismo y mejorar su funcionamiento.
La fecha límite para presentar ofertas fue fijada para el 26 de noviembre de 2026 a las 11.30, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 12. La documentación de la contratación deberá publicarse en los canales oficiales y en un periódico de circulación nacional, según lo dispuesto en la resolución.
Financiamiento internacional y condiciones del llamado
La adquisición se encuadra en el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires, financiado mediante el préstamo BID 4435/OC-AR, firmado en diciembre de 2018. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos actúa como organismo ejecutor.
De acuerdo con los considerandos de la resolución, el área provincial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones impulsó el procedimiento y elaboró las especificaciones técnicas. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó su no objeción al proyecto, aunque condicionó su aprobación a la introducción de ajustes tanto en las especificaciones como en los documentos de licitación.
El expediente también registra la intervención de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones y la elaboración de la documentación definitiva para avanzar con el llamado.
Por ahora, la resolución aprueba los pliegos y habilita la competencia entre oferentes, pero no adjudica la contratación ni identifica a una empresa ganadora. El monto consignado corresponde al presupuesto oficial y no al precio final que pagará la Provincia, que dependerá del resultado del procedimiento.
La licitación se suma a las inversiones en infraestructura tecnológica de la administración bonaerense, en un contexto en el que el equipamiento informático y la conectividad resultan centrales para el funcionamiento de los organismos públicos. El resultado del proceso permitirá conocer qué empresas participan y si las ofertas se ubican dentro de la previsión presupuestaria.