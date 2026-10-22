Kicillof vuelve a pasar por la ventanilla de la deuda: emitió Letras por más de $637.000 millones
La Provincia oficializó una nueva emisión de Letras del Tesoro por $637.560 millones, con vencimientos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. La operación incluye instrumentos a descuento, capitalizables y ajustados por inflación, con garantía sobre recursos de la coparticipación federal.
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La Provincia de Buenos Aires volvió a recurrir al mercado de deuda y oficializó una nueva emisión de Letras del Tesoro por un monto total de $637.561 millones. La operación fue instrumentada mediante la Resolución 174-TGP-2026 de la Tesorería General, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, y corresponde a una licitación realizada el 20 de octubre.
La colocación se distribuyó en cinco instrumentos con distintos plazos y condiciones financieras. El tramo más voluminoso alcanzó los $431.776 millones, con vencimiento el 19 de noviembre de 2026. A esa emisión se sumaron Letras por $143.300 millones que vencerán el 17 de diciembre de este año.
El esquema también incluyó títulos con vencimientos en 2027. En ese grupo, se emitieron $1.778 millones con vencimiento el 21 de enero, otros $7.426 millones ajustados por CER —el índice que sigue la evolución de los precios— con vencimiento el 18 de marzo, y $53.278 millones con vencimiento el 22 de abril, a una tasa variable.
Las condiciones financieras difieren según cada instrumento. Entre ellas, se contemplan Letras capitalizables, títulos ajustados por inflación y una alternativa cuya tasa se calcula sobre la TAMAR, referencia vinculada a las tasas de interés de los depósitos mayoristas, más un adicional de 4,75 puntos porcentuales. Para el instrumento ajustado por CER se estableció, además, una tasa nominal anual del 4,75%.
Uno de los aspectos centrales de la operación es la garantía prevista: la Provincia afecta derechos sobre recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Se trata de fondos que forman parte de los ingresos que recibe Buenos Aires desde la Nación y que quedan vinculados al esquema de respaldo de las Letras.
La emisión se suma a las herramientas de financiamiento de corto y mediano plazo con las que la administración bonaerense busca atender sus compromisos financieros. Los vencimientos escalonados entre noviembre de 2026 y abril de 2027 permiten distribuir las obligaciones en el tiempo, aunque también implican nuevas fechas de pago que deberá afrontar la Tesorería provincial.
La resolución oficializa los montos adjudicados en la licitación, pero por sí sola no permite determinar cuánto del total representa financiamiento neto nuevo y cuánto corresponde a renovaciones de vencimientos anteriores. Esa distinción es clave para dimensionar el impacto de la operación sobre las necesidades de caja y el endeudamiento de la Provincia.