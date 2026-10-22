Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 BOLETíN OFICIAL

Kicillof vuelve a pasar por la ventanilla de la deuda: emitió Letras por más de $637.000 millones

La Provincia oficializó una nueva emisión de Letras del Tesoro por $637.560 millones, con vencimientos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. La operación incluye instrumentos a descuento, capitalizables y ajustados por inflación, con garantía sobre recursos de la coparticipación federal.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.