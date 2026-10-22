Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 EN PBA

Fundación Libervia abrió un centro de operaciones para asistir ante posibles inundaciones

La entidad inauguró una sede en Monte Grande con una jornada de capacitación sobre prevención y respuesta ante emergencias. Ya cuenta con 500 kits de limpieza y recibirá donaciones para ayudar a las familias afectadas.

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