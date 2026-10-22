Fundación Libervia abrió un centro de operaciones para asistir ante posibles inundaciones
La entidad inauguró una sede en Monte Grande con una jornada de capacitación sobre prevención y respuesta ante emergencias. Ya cuenta con 500 kits de limpieza y recibirá donaciones para ayudar a las familias afectadas.
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La prevención ante posibles inundaciones y la organización comunitaria fueron los ejes de la jornada que encabezó la Fundación Libervia en Monte Grande, donde inauguró su Centro de Operaciones Integrales. El espacio funcionará como punto de capacitación, coordinación de voluntarios y recepción de donaciones para asistir a los vecinos frente a eventuales emergencias, en un contexto de atención a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
La actividad se realizó en la nueva sede de avenida Enrique Santamarina 330, primer piso, y reunió a especialistas, dirigentes políticos, vecinos y voluntarios. Durante el encuentro se abordaron herramientas de preparación y respuesta ante inundaciones, con especial atención a la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo y su impacto en Esteban Echeverría y otros trece municipios.
La jornada estuvo encabezada por la fundadora de la institución, Vanesa Gioia, y su presidente, César Tirendi. También participaron funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, junto con vecinos que colaboraron en la recolección de productos de limpieza destinados a la preparación de kits para las familias que puedan resultar afectadas.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Patricia Missart, abogada especializada en derecho y gestión ambiental y economía circular; Eduardo Jurado, abogado, bombero rescatista y profesor; y Pablo García, excoordinador del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Las presentaciones apuntaron a fortalecer los conocimientos para actuar ante una emergencia y mejorar la organización territorial frente a situaciones de riesgo.
Desde la Fundación señalaron que la apertura del centro forma parte de un trabajo sostenido que incluye la organización de equipos, el relevamiento de zonas vulnerables y la articulación con la comunidad. La intención es mantener el acompañamiento incluso después de que pase la emergencia inmediata, cuando muchas familias todavía enfrentan las consecuencias materiales y sociales de las inundaciones.
“Una parte de la tarea que nos toca como institución y como vecinos es quedarnos cuando el Estado se retira y las cámaras se apagan. En ese momento podemos encontrar a las familias más solas, agotadas y sin fuerzas para empezar de nuevo. Es ahí cuando más nos necesitan, y no tenemos dudas de que serán muchos los voluntarios que nos acompañarán en esta tarea”, expresó Tirendi.
Por su parte, Gioia anunció que la nueva sede recibirá donaciones de productos de limpieza de lunes a viernes, de 10 a 18, con el objetivo de ampliar la cantidad de elementos disponibles para asistir a los damnificados. Según precisó, la organización ya cuenta con 500 kits preparados gracias a los aportes de profesionales y vecinos de la zona.
“Ya tenemos 500 kits preparados gracias al aporte de colegas y vecinos de la zona. A partir de ahora, esta sede será también un punto de recepción de donaciones para seguir sumando ayuda y estar cerca de las familias cuando lo necesiten”, sostuvo la fundadora.
El cierre del encuentro estuvo a cargo del senador provincial Carlos Nicolás Curestis, quien puso el foco en la necesidad de sostener la cooperación entre los distintos niveles del Estado, las instituciones y los vecinos frente a una problemática que atraviesa las divisiones políticas.
“Desde mi lugar mantengo abierto el diálogo con los gobiernos local, provincial y nacional, dejando de lado las diferencias ideológicas. Este es un tema que debe comprometernos a todos por igual, porque el agua no va a preguntar a quién votaron en la última elección”, afirmó el legislador.
Curestis también manifestó su disposición a acompañar las tareas de preparación junto con concejales, consejeros escolares y otros integrantes del Senado bonaerense. En ese sentido, planteó la importancia de acercar herramientas y capacitaciones para que las instituciones y los vecinos puedan responder ante una eventual emergencia.
“Estamos para ayudar, acercar herramientas y brindar capacitadores las veces que haga falta, para que los vecinos y las instituciones estén preparados. Ojalá esta preparación quede solamente como conocimiento adquirido y no tengamos que ponerla en práctica. Pero, si el agua llega, debe encontrarnos listos y hombro a hombro con nuestros vecinos”, señaló.
Con la inauguración del Centro de Operaciones Integrales, Fundación Libervia suma un espacio destinado a la prevención, la formación de voluntarios y la asistencia comunitaria en Monte Grande. La convocatoria a donar productos de limpieza y la preparación de kits buscan sostener esa tarea antes, durante y después de una emergencia, con el desafío de fortalecer la respuesta territorial ante posibles inundaciones.