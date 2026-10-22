Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El regreso de Montenegro, la construcción y los reclamos a Provincia: los ejes de una sesión tensionada

El Concejo Deliberante celebrará su octava sesión ordinaria con una agenda atravesada por el regreso del intendente, cambios en las reglas para construir y un reclamo por la seguridad vial en la Ruta 88.

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