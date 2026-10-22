Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2026 IMPACTO

Temor a un ciberataque masivo: empresas, organismos y medios desconectan sus páginas web

Dos fallas de seguridad en PHP, una tecnología presente en cerca del 70% de internet, provocaron una advertencia global y medidas preventivas en Europa.

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