Montenegro defendió la concesión de Chapadmalal: “Sinónimo de abandono”

CHAPADMALAL NO PUEDE SEGUIR SIENDO SINÓNIMO DE ABANDONO. Durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro. Ahora se abre una nueva etapa. El Gobierno Nacional autorizó el concurso público para concesionar seis hoteles para atraer inversiones y generar trabajo, destinó otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela y otorgó al Municipio el uso de dos inmuebles para un Centro de Atención Primaria de la Salud. Agradezco profundamente al Gobierno Nacional por impulsar estas decisiones. Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente. En esos mismos hoteles alojaron a los usurpadores del intento de toma de El Marquesado comandado por Grabois. Hoy se abre el camino para que sean un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región. La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud. Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata. Ese es el modelo de ciudad que defendemos.