Montenegro defendió la concesión de Chapadmalal: “Sinónimo de abandono”

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La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la concesión de seis hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal sumó el respaldo público de Guillermo Montenegro. El intendente de General Pueyrredon utilizó sus redes sociales para defender la medida, cuestionar el deterioro del complejo y adelantó que tres unidades serán para la Universidad Nacional de Mar del Plata
“Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono”, escribió el jefe comunal al comienzo de su publicación. En esa línea, sostuvo que el predio atravesó años de deterioro y consideró que la nueva etapa abre la posibilidad de cambiar su situación.
CHAPADMALAL NO PUEDE SEGUIR SIENDO SINÓNIMO DE ABANDONO. Durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro. Ahora se abre una nueva etapa. El Gobierno Nacional autorizó el concurso público para concesionar seis hoteles para atraer inversiones y generar trabajo, destinó otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela y otorgó al Municipio el uso de dos inmuebles para un Centro de Atención Primaria de la Salud. Agradezco profundamente al Gobierno Nacional por impulsar estas decisiones. Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente. En esos mismos hoteles alojaron a los usurpadores del intento de toma de El Marquesado comandado por Grabois. Hoy se abre el camino para que sean un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región. La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud. Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata. Ese es el modelo de ciudad que defendemos.
El posicionamiento de Montenegro se conoció después de que Nación pusiera en marcha un concurso público para concesionar seis hoteles durante 30 años. El procedimiento contempla la participación de operadores privados que deberán asumir inversiones, obras de recuperación y tareas de mantenimiento, mientras los inmuebles continuarán bajo titularidad estatal.
En su mensaje, el intendente también destacó otras decisiones vinculadas al complejo. Según enumeró, el Gobierno nacional destinó tres hoteles a la UNMdP para una Residencia Escuela y otorgó al Municipio el uso de dos inmuebles para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.
“Agradezco profundamente al Gobierno Nacional por impulsar estas decisiones”, expresó Montenegro, en un respaldo explícito a la administración libertaria y a las medidas anunciadas para el predio ubicado a pocos kilómetros de Mar del Plata.
Dos modelos en discusión
“Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente”, afirmó.
Con ese planteo, Montenegro se alineó con el criterio del Ejecutivo nacional y defendió la participación privada como herramienta para recuperar la infraestructura. Su argumento se apoya en el contraste entre el deterioro edilicio que describe y las oportunidades económicas que, según sostiene, podría abrir la nueva modalidad de explotación.
El intendente también incorporó a su mensaje un episodio que generó controversia en la zona: la ocupación de terrenos de El Marquesado. “En esos mismos hoteles alojaron a los usurpadores del intento de toma de El Marquesado comandado por Grabois. Hoy se abre el camino para que sean un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región”, señaló.
La apuesta por la inversión y el empleo
En el tramo final de su publicación, Montenegro resumió su posición a partir de las consecuencias que atribuye a cada alternativa. “La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud”, escribió.
El jefe comunal cerró con una defensa del rumbo adoptado por Nación y su impacto esperado en la ciudad. “Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata. Ese es el modelo de ciudad que defendemos”, concluyó.
El respaldo del intendente suma una voz local a la discusión sobre el futuro del complejo turístico, un emblema del turismo social en la costa bonaerense. Mientras el Gobierno nacional impulsa la concesión de seis hoteles por tres décadas, la controversia política gira en torno al modelo de gestión, el destino de los inmuebles y las condiciones para compatibilizar las inversiones privadas con la función pública del predio.