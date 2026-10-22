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Mauro Icardi redobló la apuesta con la China Suárez y reavivó la polémica con Wanda Nara

Desde sus vacaciones en México, el futbolista compartió imágenes de su pareja en bikini y la definió como “My VS Angel”. El mensaje fue interpretado como una indirecta a su expareja, luego de que se recordaran antiguos audios en los que la empresaria mencionaba a las modelos de Victoria’s Secret

Mauro Icardi redobló la apuesta con la China Suárez y reavivó la polémica con Wanda NaraMauro Icardi redobló la apuesta con la China Suárez y reavivó la polémica con Wanda NaraMauro Icardi redobló la apuesta con la China Suárez y reavivó la polémica con Wanda Nara
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Mauro Icardi volvió a generar repercusiones en las redes sociales tras publicar una foto de la China Suárez durante sus vacaciones en México. El delantero acompañó la imagen, en la que la actriz aparece con una bikini dorada junto a una piscina, con la frase “My VS Angel” (“Mi ángel de Victoria’s Secret”).

La elección de esas palabras fue interpretada como una posible indirecta a Wanda Nara, quien en antiguos audios había mencionado a las modelos de la reconocida marca de lencería al referirse a las preferencias del futbolista.

La publicación reavivó las especulaciones sobre el conflicto entre el jugador y la conductora, aunque Icardi no hizo ninguna referencia directa a su expareja.

Mientras disfrutan de unos días de descanso en la Riviera Maya, el futbolista y la actriz continúan compartiendo imágenes de su relación, que vuelve a quedar en el centro de la escena mediática.

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