Apps
Jueves, 22 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
DRAMATICO

Detuvieron al capataz de “El Curupí” por el femicidio de la docente Nancy Godoy

La Justicia de Corrientes arrestó a Ireneo Zarza, capataz de la estancia donde funciona la escuela rural en la que enseñaba Nancy Estela Godoy. La mujer desapareció el 7 de octubre en Esquina y, con esta detención, los investigadores ya no la buscan con vida

Detuvieron al capataz de “El Curupí” por el femicidio de la docente Nancy Godoy
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Justicia de Corrientes detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, como principal sospechoso del femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Con esta medida, la causa cambió de rumbo: los investigadores ya no buscan a una persona con vida y profundizan los rastrillajes en la zona.

Zarza solía dormir en un “puesto tapera” ubicado a unos 150 metros de la escuela rural donde Godoy daba clases (dentro del predio de la estancia). Testimonios lo ubican allí en las horas previas a la desaparición y señalan que, cuando bebía whisky en ese lugar, se volvía agresivo. La detención de Zarza y de un hombre de apellido Sandoval fue ordenada anoche por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

También está detenida Rosa Leguizamón, quien según la investigación podría haber facilitado el crimen. Le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina ese fin de semana y, en el allanamiento de su casa, se encontraron una campera negra y dos alpargatas que serían de la docente (serán mostradas hoy a los familiares para reconocimiento). Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, están acusados de encubrimiento agravado.

La causa ya suma cinco detenidos. Completa el listado Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes por falso testimonio (había declarado que la asesinaron, aunque su abogado denuncia que fue presionado). En su domicilio se secuestraron cuatro cuchillos y prendas con manchas rojizas que están siendo peritadas. Hoy los fiscales avanzarán con nuevas entrevistas y la toma de muestras de ADN de la hermana y el hijo de Godoy para eventuales cotejos.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOLETíN OFICIAL

Kicillof vuelve a pasar por la ventanilla de la deuda: emitió Letras por más de $637.000 millones

La Provincia oficializó una nueva emisión de Letras del Tesoro por $637.560 millones, con vencimientos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. La operación incluye instrumentos a descuento, capitalizables y ajustados por inflación, con garantía sobre recursos de la coparticipación federal.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Consejo de la Magistratura: la lista de Angelici se impuso en la elección de abogados

Clink caja: la Provincia va por $6.860 millones en ropa para estatales

Macri, el Conurbano como patio trasero y una "vendetta" que amasa el peronismo

Avanza en la Legislatura la luz verde para el uso de las pistolas taser en La Bonaerense

La UCR bonaerense debate el presente y futuro del partido en Baradero

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET