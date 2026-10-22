Detuvieron al capataz de “El Curupí” por el femicidio de la docente Nancy Godoy

La Justicia de Corrientes detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, como principal sospechoso del femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Con esta medida, la causa cambió de rumbo: los investigadores ya no buscan a una persona con vida y profundizan los rastrillajes en la zona.



Zarza solía dormir en un “puesto tapera” ubicado a unos 150 metros de la escuela rural donde Godoy daba clases (dentro del predio de la estancia). Testimonios lo ubican allí en las horas previas a la desaparición y señalan que, cuando bebía whisky en ese lugar, se volvía agresivo. La detención de Zarza y de un hombre de apellido Sandoval fue ordenada anoche por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.



También está detenida Rosa Leguizamón, quien según la investigación podría haber facilitado el crimen. Le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina ese fin de semana y, en el allanamiento de su casa, se encontraron una campera negra y dos alpargatas que serían de la docente (serán mostradas hoy a los familiares para reconocimiento). Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, están acusados de encubrimiento agravado.



La causa ya suma cinco detenidos. Completa el listado Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes por falso testimonio (había declarado que la asesinaron, aunque su abogado denuncia que fue presionado). En su domicilio se secuestraron cuatro cuchillos y prendas con manchas rojizas que están siendo peritadas. Hoy los fiscales avanzarán con nuevas entrevistas y la toma de muestras de ADN de la hermana y el hijo de Godoy para eventuales cotejos.