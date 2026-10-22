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OTRA VEZ

Cecilia Milone reapareció en Córdoba y evitó hablar de su conflicto judicial con Nito Artaza

La famosa hizo una aparición pública y habló sobre su nueva vida lejos de los flashes

Cecilia Milone reapareció en Córdoba y evitó hablar de su conflicto judicial con Nito Artaza
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La actriz y cantante Cecilia Milone volvió a hablar con la prensa después de presentar un show en Córdoba, en medio del proceso judicial que mantiene con su exmarido Nito Artaza. Evitó dar detalles sobre el conflicto y sostuvo que hay que elegir el momento para contar lo privado.

Milone participó como invitada especial en el concierto por los 45 años de la Small Jazz Band, en el Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba. Al terminar la presentación, dialogó con Puro Show. Explicó que se había replegado de los medios porque “hubo una cantidad de cosas que pasaron, que en el momento había que replegarse, y creo que es lo saludable”. Aclaró que no se trata de un enojo con los periodistas: “No es que no quiero hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene que elegir el momento donde contarlo”.

También contó que dejó de ir a estrenos en Buenos Aires para evitar situaciones incómodas. “No quiero ni molestar, no fui a estrenos en Buenos Aires porque para decir que no es preferible replegar”, dijo.

Cuando el cronista le adelantó que no le iba a preguntar por Nito Artaza, Milone respondió “no, no”. Ante la consulta sobre si el tema está en la Justicia, fue directa: “Claro, claro. Eso sí ya es delicado”.

El 8 de octubre, Milone había publicado un comunicado en el que confirmó que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género y que se dictaron medidas de protección urgentes en lo civil y en lo penal. En ese texto señaló que hacía un año se había alejado de Buenos Aires y de su universo mediático para intentar cerrar en paz un proceso íntimo que no pudo resolver de forma privada. Su abogada, Melisa García, indicó entonces que los expedientes están en curso y bajo reserva.

La relación de Milone y Artaza duró cerca de 25 años, con idas y vueltas. Se casaron en 2017 y se separaron a principios de 2024. La reaparición de la artista en Córdoba se da en medio de ese proceso judicial, sobre el cual decidió no profundizar.

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