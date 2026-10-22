Premios Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell se llevó el Oro y Mitre fue la más premiada

La octava edición de los Martín Fierro de Radio se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.



María O’Donnell (Urbana Play) ganó el Martín Fierro de Oro y Radio Mitre se llevó seis estatuillas, la mayor cantidad de la noche.Mitre ganó con Gabriel Anello (Relator deportivo y Programa deportivo Súper Mitre Deportivo), Mercedes Ninci (Movilero), Sebastián Bresler (Labor locución masculina), Eduardo Feinmann (Labor periodística masculina) y María Isabel Sánchez (Labor conducción femenina).



Entre los principales galardonados también figuraron Marcela Tauro (Columnista de espectáculos), Pachu Peña (Labor humorística), Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?), Sebastián Wainraich (Vuelta y media), Nancy Pazos (El amor es más fuerte), Jonatan Viale (Pan y circo) y Paulo Vilouta (Labor conducción masculina).



Por otro lado, O’Donnell, además del Oro, se llevó la Labor periodística femenina y en su discurso habló de las dificultades de las mujeres en el medio.



La ceremonia incluyó homenajes a Ernestina Pais, Chiche Gelblung y Oscar “Negro” González Oro.