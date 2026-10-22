Apps
Jueves, 22 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
LA GALA

Premios Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell se llevó el Oro y Mitre fue la más premiada

La octava edición de los Premios Martín Fierro de Radio se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio

Premios Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell se llevó el Oro y Mitre fue la más premiada
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La octava edición de los Martín Fierro de Radio se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

María O’Donnell (Urbana Play) ganó el Martín Fierro de Oro y Radio Mitre se llevó seis estatuillas, la mayor cantidad de la noche.Mitre ganó con Gabriel Anello (Relator deportivo y Programa deportivo Súper Mitre Deportivo), Mercedes Ninci (Movilero), Sebastián Bresler (Labor locución masculina), Eduardo Feinmann (Labor periodística masculina) y María Isabel Sánchez (Labor conducción femenina).

Entre los principales galardonados también figuraron Marcela Tauro (Columnista de espectáculos), Pachu Peña (Labor humorística), Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?), Sebastián Wainraich (Vuelta y media), Nancy Pazos (El amor es más fuerte), Jonatan Viale (Pan y circo) y Paulo Vilouta (Labor conducción masculina).

Por otro lado, O’Donnell, además del Oro, se llevó la Labor periodística femenina y en su discurso habló de las dificultades de las mujeres en el medio.

La ceremonia incluyó homenajes a Ernestina Pais, Chiche Gelblung y Oscar “Negro” González Oro.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETíN OFICIAL

Kicillof vuelve a pasar por la ventanilla de la deuda: emitió Letras por más de $637.000 millones

La Provincia oficializó una nueva emisión de Letras del Tesoro por $637.560 millones, con vencimientos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. La operación incluye instrumentos a descuento, capitalizables y ajustados por inflación, con garantía sobre recursos de la coparticipación federal.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Consejo de la Magistratura: la lista de Angelici se impuso en la elección de abogados

Clink caja: la Provincia va por $6.860 millones en ropa para estatales

Macri, el Conurbano como patio trasero y una "vendetta" que amasa el peronismo

Avanza en la Legislatura la luz verde para el uso de las pistolas taser en La Bonaerense

La UCR bonaerense debate el presente y futuro del partido en Baradero

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET