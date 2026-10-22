Murió Saúl Blanch, primera voz de Rata Blanca, a los 75 años

Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 años luego de permanecer hospitalizado durante un tiempo prolongado.



Blanch fue una figura importante en los primeros años del heavy metal argentino, especialmente por su paso por Plus, banda de la que formó parte desde la década de 1970. Con ese grupo grabó tres discos: No pisar el infinito, Plus (que incluyó la canción “Melancólica muchacha”) y Escuela de rock ’n’ roll, publicados entre 1976 y 1981. También integró WC, otro proyecto pionero del metal nacional que no llegó a editar álbumes.En 1988 grabó las voces del primer disco homónimo de Rata Blanca, aunque para entonces ya había decidido alejarse de la banda. Su interpretación quedó registrada en canciones que luego se convirtieron en clásicos del grupo, como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Sólo para amarte”.



Posteriormente, Adrián Barilari asumió como vocalista oficial y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la formación.Durante su carrera solista publicó Fiel a sus fieles (1990) y Refugiado (2006), este último bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.



En 2013 volvió a compartir escenario con Rata Blanca durante una serie de conciertos por el 25° aniversario de la banda, en un reencuentro que recuperó parte de la historia inicial del grupo.