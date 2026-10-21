Netflix se sacude: despide a mil empleados y cambia las autoridades

Netflix atraviesa una de sus reestructuraciones más profundas de los últimos años. El miércoles ejecutó el despido de aproximadamente 1.000 empleados, equivalente al 6% de su plantilla global, con impacto principal en las áreas de tecnología, legales y recursos humanos. Se trata del mayor recorte desde 2022.



Veinticuatro horas después, la compañía oficializó la salida inmediata de Bela Bajaria, quien ocupaba el cargo de Chief Content Officer desde 2023 y formaba parte de Netflix desde 2016. En su reemplazo llega Peter Rice, ejecutivo con más de tres décadas de trayectoria que ha dirigido Fox Searchlight, Fox Networks Group y Walt Disney Television.



A partir del 26 de octubre, Rice tendrá las riendas absolutas de las ficciones episódicas, los largometrajes, las transmisiones en vivo y los proyectos documentales. Su perfil histórico como desarrollador y productor de cine más clásico fue clave en la designación, en un momento en que las grandes apuestas de alto presupuesto están bajo fuerte escrutinio, incluido el proyecto de Narnia de Greta Gerwig.



La sacudida responde a presiones financieras concretas: las acciones de Netflix han perdido más del 40% de su valor en el último año, las horas de visualización globales solo aumentaron un 2% y la compañía enfrenta dificultades para generar nuevos fenómenos culturales de gran impacto, además de un declive en la audiencia de las temporadas de regreso vinculado a demoras en los estrenos.



El cambio de liderazgo busca, según la compañía, llevar la oferta de contenidos a un nuevo nivel y recuperar el dinamismo creativo en un mercado cada vez más competitivo.