Alak licita casi $19.000 millones para mantener calles y obras hidráulicas en La Plata
La Municipalidad lanzó dos licitaciones millonarias para trabajos viales y mantenimiento de calles de tierra. Los presupuestos suman $18.689 millones y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta noviembre.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La gestión de Julio Alak prepara una inversión millonaria en La Plata. El municipio lanzó dos licitaciones públicas que, entre ambas, alcanzan los $18.689 millones para mantener calles de tierra y conservar obras viales e hidráulicas.
Los llamados aparecen en el Boletín Oficial bonaerense y están bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a cargo de Jorge Daniel Jurado, tras la salida del exsecretario, Sergio Resa.
La contratación más importante es la Licitación Pública 43/2026, que tiene un presupuesto de $10.711 millones para tareas de conservación vial e hidráulica.
A esta se suma la Licitación Pública 42/2026, por otros $7.977 millones, destinada al mantenimiento de calles de tierra del partido.
Dos licitaciones, una misma fecha
Las ofertas se abrirán el próximo 13 de noviembre, con una hora de diferencia entre ambos procedimientos. El municipio conocerá entonces qué empresas buscan quedarse con los contratos y cuánto dinero piden por realizar los trabajos.
Por ahora, los avisos publicados no precisan qué calles o barrios serán intervenidos ni cómo se distribuirá el presupuesto entre las distintas zonas de La Plata. Esos detalles deberán surgir de los pliegos técnicos.
La cifra no pasa inadvertida: casi $19.000 millones para dos contrataciones vinculadas al mantenimiento de la infraestructura de la ciudad.
El próximo paso será conocer las ofertas, las empresas que se presenten y, finalmente, cuánto terminará pagando la Municipalidad por los trabajos.