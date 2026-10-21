Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Alak licita casi $19.000 millones para mantener calles y obras hidráulicas en La Plata

La Municipalidad lanzó dos licitaciones millonarias para trabajos viales y mantenimiento de calles de tierra. Los presupuestos suman $18.689 millones y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta noviembre.

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