Proyecto del PRO para incorporar IA en las escuelas bonaerenses

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La diputada provincial del PRO Julieta Quintero Chasman presentó un proyecto de ley para incorporar la enseñanza de tecnologías emergentes e inteligencia artificial al sistema educativo bonaerense.
La propuesta busca modificar la Ley Provincial de Educación (13.688) para incluir una nueva modalidad que contemple programación, robótica y otras disciplinas tecnológicas.
La iniciativa de la legisladora plantea una formación progresiva en todos los niveles educativos, con contenidos adaptados a cada etapa de aprendizaje. También contempla capacitación docente y acceso a herramientas digitales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires.
Qué propone el proyecto de Quintero Chasman
El proyecto propone modificar el artículo 21 de la ley educativa provincial e incorporar un capítulo denominado Educación en Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial. De aprobarse, esta modalidad quedaría integrada a la estructura del sistema educativo bonaerense.
Entre los contenidos previstos figuran el pensamiento computacional, la programación, la robótica, la automatización, la tecnología blockchain y la Internet de las cosas (IoT, por las siglas en inglés de “Internet of Things”). La implementación sería gradual y modular, con especial atención a los niveles primario y secundario.
Quintero Chasman impulsa una formación que combine conocimientos tecnológicos, pensamiento crítico y uso responsable de las herramientas digitales.
La propuesta incluye el desarrollo de capacidades para resolver problemas, comprender el funcionamiento de las tecnologías y evaluar sus aplicaciones. En sus fundamentos, la autora también vincula estos conocimientos con la continuidad de los estudios en disciplinas científicas y tecnológicas y con las oportunidades de inserción laboral.
Capacitación docente y articulación con universidades
Para acompañar la incorporación de los contenidos, la iniciativa contempla fortalecer la formación inicial y continua de los docentes mediante capacitaciones actualizadas y materiales pedagógicos.
También promueve la articulación con programas educativos digitales gratuitos y con instituciones del sistema científico, tecnológico y productivo. A su vez, prevé propuestas específicas y optativas para que los estudiantes interesados puedan profundizar sus conocimientos.
La formación planteada por Quintero Chasman incorpora una perspectiva ética sobre el desarrollo y el uso de estas herramientas, junto con el estímulo a la creatividad y la autonomía de los alumnos.
Inclusión digital en las escuelas bonaerenses
Otro de los ejes del proyecto es reducir las diferencias en el acceso a la tecnología. Los fundamentos identifican desigualdades geográficas, socioeconómicas y de infraestructura, y la propuesta contempla condiciones adecuadas de conectividad y equipamiento en las instituciones educativas de gestión estatal.
El texto plantea aprovechar programas existentes, contenidos digitales de libre acceso y vínculos con universidades y organismos especializados. Su implementación se desarrollaría conforme a los recursos disponibles, sin crear nuevas estructuras administrativas ni requerir partidas presupuestarias adicionales.
Con esta presentación, Quintero Chasman lleva a la Legislatura bonaerense una propuesta para incorporar la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes a la ley educativa provincial, con formación docente y acceso equitativo como parte de su aplicación.