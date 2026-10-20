Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 NUEVAS TECNOLOGÍAS

Proyecto del PRO para incorporar IA en las escuelas bonaerenses

La diputada Julieta Quintero Chasman presentó una iniciativa para sumar programación y tecnologías emergentes como la IA al currículum escolar.

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