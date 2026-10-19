Cindy Crawford despide a su hijo

Cindy Crawford rompió el silencio casi un mes después de la muerte de su hijo Presley Gerber y publicó un mensaje de despedida en Instagram, firmado también por su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas durante 27 años”, escribió la modelo junto a una fotografía en blanco y negro de Presley. En el texto, la familia lo describió como “un alma dulce y hermosa que amó y fue amada, ahora y para siempre” y destacó que se sentían “muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con amabilidad y vulnerabilidad”.

El mensaje cerró con una frase de despedida: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro querido hijo. Te amamos para siempre. Mamá, papá y Kaia”. Crawford también agradeció el apoyo recibido por parte de conocidos y de desconocidos.

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Según trascendió, los servicios de emergencia habían recibido un aviso por un posible paro cardíaco y otro por una presunta sobredosis. La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis y aclaró que no hay indicios de un hecho criminal. La autopsia ya se realizó, pero las autoridades forenses aún no determinaron la causa y la manera de la muerte, a la espera de estudios adicionales.

Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Había seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda y, en los últimos años, había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus dificultades con las adicciones.

