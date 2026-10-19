Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Milei aterriza en Neuquén para abrir la expo petrolera: cuál es la agenda en la provincia

El presidente Javier Milei aterriza este lunes en Neuquén capital para participar de la inauguración de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 en el Espacio Duam. Será recibido por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, en una escala breve en el corazón de Vaca Muerta antes de partir, a las 23, hacia España

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.