Milei aterriza en Neuquén para abrir la expo petrolera: cuál es la agenda en la provincia
El presidente Javier Milei aterriza este lunes en Neuquén capital para participar de la inauguración de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 en el Espacio Duam. Será recibido por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, en una escala breve en el corazón de Vaca Muerta antes de partir, a las 23, hacia España
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Milei aterriza este lunes en Neuquén capital para participar de la inauguración de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio Duam, y será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto al presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Ernesto López Anadón. La llegada está prevista alrededor de las 17 y forma parte de una escala breve en el corazón de Vaca Muerta antes de que el presidente emprenda, a las 23, el vuelo hacia España acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier.
En el acto inaugural también estará presente su hermana Karina Milei. El martes se sumará al evento el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. La exposición reúne a cientos de empresas del sector energético y se desarrolla en un momento de fuerte expansión de los proyectos de shale en la cuenca neuquina, por lo que la visita presidencial concentra la atención local en el vínculo entre la provincia y la Nación en materia hidrocarburífera.
Tras el paso por Neuquén, la comitiva arriba a Madrid el martes a las 13, hora argentina. El miércoles concentra la agenda principal: a las 5:15 Milei participa del Nueva Economía Forum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid; a las 8 se reúne con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y diserta en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca; más tarde tiene un encuentro con la Fundación Disenso y al mediodía se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A las 14 brinda una entrevista al periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia y a las 16 parte de regreso. Su arribo a Buenos Aires está previsto para el jueves 22 a las 8 de la mañana. El viernes por la noche participa de la cena anual de la Fundación Faro.
Mientras el presidente se encuentra en Neuquén y luego en Europa, el resto del equipo de gobierno mantiene su ritmo en Buenos Aires. Este lunes, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ofrecen una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto por la finalización de la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, acto del que también participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez. Más tarde, Monteolivaasiste a la recepción de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar. El martes Sturzenegger es orador principal en el evento Sociedades IA y Santilli mantiene una mesa de trabajo con diputados del PRO.
El miércoles sesiona la Cámara de Diputados y el jueves el canciller Quirno se reúne en el Palacio San Martín con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La escala neuquina queda así enmarcada en una jornada de alta intensidad que combina el frente energético local con la proyección internacional del gobierno.