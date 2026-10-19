Colectivos en el AMBA: 104 líneas podrían reducir sus frecuencias por el conflicto de subsidios
Las empresas de transporte que operan recorridos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que reducirán progresivamente los servicios a partir de este lunes 19 de octubre. La medida responde a un reclamo por el desfasaje entre los ingresos del sistema y los costos de funcionamiento.
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Las empresas de transporte que operan recorridos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que reducirán progresivamente los servicios a partir de este lunes 19 de octubre. La medida responde a un reclamo por el desfasaje entre los ingresos del sistema y los costos de funcionamiento.
La advertencia alcanza a 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. De concretarse los recortes, los pasajeros podrían enfrentar mayores tiempos de espera y complicaciones para trasladarse, especialmente en las franjas horarias con menor cantidad de unidades.
El planteo fue formulado por las cámaras empresarias del sector, que sostienen que los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir los gastos operativos. Entre los factores que mencionan figuran el costo del combustible, el mantenimiento de los vehículos, los salarios y la falta de actualización de los valores reconocidos para sostener las prestaciones.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la diferencia entre el precio que abonan los pasajeros y el costo real de funcionamiento del servicio. Las compañías reclaman una revisión de la estructura de costos y una respuesta de las autoridades nacionales para evitar un deterioro mayor en las frecuencias.
Según las advertencias difundidas por el sector, la reducción podría implementarse de manera escalonada y comenzar por los servicios nocturnos. Sin embargo, el alcance concreto dependerá de cómo evolucione la negociación con el Gobierno nacional.
El conflicto vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento del transporte público en el AMBA y sus consecuencias para los usuarios. Mientras las empresas exigen medidas para compensar el desfasaje económico, millones de pasajeros quedan expuestos a posibles demoras en sus viajes cotidianos.
La lista corresponde a líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la Capital Federal y el conurbano. La aplicación efectiva de los recortes y su magnitud deberán confirmarse a partir de las comunicaciones oficiales y de las empresas operadoras.