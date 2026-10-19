Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 TRANSPORTE

Colectivos en el AMBA: 104 líneas podrían reducir sus frecuencias por el conflicto de subsidios

Las empresas de transporte que operan recorridos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que reducirán progresivamente los servicios a partir de este lunes 19 de octubre. La medida responde a un reclamo por el desfasaje entre los ingresos del sistema y los costos de funcionamiento.

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