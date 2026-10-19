Apps
Lunes, 19 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
TEMPORADA 5

Cage y Banderas, la dupla perfecta de True Detective

La historia se desarrolla en Jamaica Bay, Nueva York, bajo la dirección de Issa López. El rodaje comienza en 2027

Cage y Banderas, la dupla perfecta de True Detective
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Los actores Nicolas Cage y Antonio Banderas serán los protagonistas de la quinta entrega de True Detective, una de las series más reconocidas de HBO Max. Según se informó, la producción comenzará en 2027 y volverá a estar bajo la dirección creativa de Issa López, quien ya estuvo al frente de True Detective: Tierra nocturna.

Cage, ganador del Oscar por Leaving Las Vegas y con participaciones recientes en títulos como Pig, Dream Scenario y la serie Spider Noir, interpretará a Henry Logan. Por su parte, Antonio Banderas, nominado a los premios Oscar y Emmy, dará vida a Rai García. Ambos también se sumarán como productores ejecutivos.

López repetirá como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva. Daniel Zelman continuará como guionista y productor ejecutivo, mientras que el equipo de productores ejecutivos incluirá a nombres vinculados a entregas anteriores de la franquicia, entre ellos Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Aunque todavía no se conocieron detalles de la trama, la incorporación de Cage y Banderas marca una nueva etapa para la serie antológica, caracterizada por historias criminales con personajes complejos y una atmósfera de misterio y suspenso. Las cuatro temporadas anteriores ya están disponibles en el universo digital. 

 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

PUJA POR EL TERRITORIO

La motosierra reparte cargos: ANSES, el botín que LLA disputa para conquistar PBA

Mientras Javier Milei predica el achicamiento del Estado, Sebastián Pareja y los distintos sectores de La Libertad Avanza avanzan sobre la estructura territorial del organismo previsional. Una trama de funcionarios, candidatos y dirigentes partidarios se extiende por los municipios bonaerenses.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Del PJ a San José 1111: los intendentes peronistas coparon el Día de la Lealtad

Cuenta regresiva para las PyMEs: miles de empresas bajaron la persiana en la Provincia

El susto quedó atrás: Dibu Martínez fue operado y ya prepara su regreso

El ajuste de Zona Fría suma otro frente judicial en la Provincia

Francia e Italia, en alerta por las protestas: violencia, incendios y enfrentamientos en las calles

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET