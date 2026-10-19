Cage y Banderas, la dupla perfecta de True Detective

Los actores Nicolas Cage y Antonio Banderas serán los protagonistas de la quinta entrega de True Detective, una de las series más reconocidas de HBO Max. Según se informó, la producción comenzará en 2027 y volverá a estar bajo la dirección creativa de Issa López, quien ya estuvo al frente de True Detective: Tierra nocturna.



Cage, ganador del Oscar por Leaving Las Vegas y con participaciones recientes en títulos como Pig, Dream Scenario y la serie Spider Noir, interpretará a Henry Logan. Por su parte, Antonio Banderas, nominado a los premios Oscar y Emmy, dará vida a Rai García. Ambos también se sumarán como productores ejecutivos.



López repetirá como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva. Daniel Zelman continuará como guionista y productor ejecutivo, mientras que el equipo de productores ejecutivos incluirá a nombres vinculados a entregas anteriores de la franquicia, entre ellos Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.



Aunque todavía no se conocieron detalles de la trama, la incorporación de Cage y Banderas marca una nueva etapa para la serie antológica, caracterizada por historias criminales con personajes complejos y una atmósfera de misterio y suspenso. Las cuatro temporadas anteriores ya están disponibles en el universo digital.



