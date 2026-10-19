Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 UN POCO DE HISTORIA...

Juegos Bonaerenses: semillero de grandes figuras e ilusión de mar para miles de chicos

Nacidos en 1992 como Torneos Juveniles Bonaerenses. Pasaron figuras como el Kun Agüero, Manu Ginóbili, Luis Scola y los hermanos Milito. Cada año reúne a cientos de miles de chicos y chicas en la competencia más masiva del deporte provincial

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.