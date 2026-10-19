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Candela Arizaga llegó a la Argentina pero no se presentará a la nueva evaluación judicial

La joven, pareja de Facundo Moyano, fue citada este lunes por la Oficina de Violencia Doméstica para evaluar su situación actual y el viaje a Europa, pero su defensa confirmó que no asistirá. Solicitan el cierre de la causa y el levantamiento de las medidas prohibitivas

Candela Arizaga llegó a la Argentina pero no se presentará a la nueva evaluación judicial
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Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano que protagonizó un episodio en agosto pasado cuando salió semidesnuda por las calles de Belgrano durante una crisis, no asistirá a la audiencia fijada para este lunes en la que debía ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

La fiscal Florencia Nocerez y un equipo interdisciplinario la habían convocado con el objetivo de conocer su situación actual y obtener precisiones sobre el viaje a Europa que realizó junto a Moyano, a pesar de que en la Argentina continúa vigente la prohibición de contacto y acercamiento dispuesta en su contra.

Según confirmó Roberto Herrera, abogado de la joven, Arizaga ya se encuentra en el país, pero no se presentará a la evaluación. La defensa sostiene que ya solicitó en reiteradas oportunidades el cierre de la causa y el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el sindicalista.

Entre los fundamentos expuestos se destaca que la propia Arizaga no desea someterse a una nueva entrevista y considera que hacerlo implicaría un acto de revictimización.

La Fiscalía, por su parte, evalúa un posible escenario de asimetría de poder vinculado al contexto político y económico del imputado.Facundo Moyano se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia.

La prohibición de contacto y acercamiento solo rige en territorio argentino.

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