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Descuentos de hasta el 40% en ARBA: cuándo y cómo adherirse al nuevo plan de regularización

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires habilitará desde el 26 de octubre un régimen especial de regularización con bonificaciones escalonadas según la fecha de adhesión y la modalidad de pago. Alcanza a deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, y busca que los contribuyentes se pongan al día antes de 2027, cuando la ausencia de deuda será requisito para acceder a beneficios impositivos

Descuentos de hasta el 40% en ARBA: cuándo y cómo adherirse al nuevo plan de regularización
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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha a partir del próximo 26 de octubre un plan especial de pagos destinado a facilitar la regularización de deudas tributarias antes del cierre del año.

El régimen ofrecerá bonificaciones de hasta el 40% y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.El plan alcanza obligaciones correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización, así como obligaciones generadas durante 2026, con excepción de las del Impuesto de Sellos.

El esquema de descuentos es escalonado y se divide en cuatro etapas. Quienes se adhieran entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre accederán al mayor beneficio: 40% de quita por pago al contado, 20% si optan por tres cuotas y 15% en seis cuotas. Entre el 14 y el 27 de noviembre, las bonificaciones bajarán al 35%, 15% y 10%, respectivamente. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre serán del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis.

Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá únicamente un 30% de descuento para quienes cancelen al contado, sin quita para las opciones financiadas.Las bonificaciones se aplican sobre el capital adeudado y no podrán superarlo. Quienes necesiten plazos más extensos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, aunque sin las quitas del régimen especial.La adhesión será completamente digital a través del sitio oficial de ARBA (sección Planes por Impuesto), donde los contribuyentes podrán consultar sus deudas, seleccionar el tributo y formalizar el plan.

La medida cobra especial relevancia de cara a 2027, cuando no registrar deudas con el fisco provincial será condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos anuales.

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