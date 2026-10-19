Descuentos de hasta el 40% en ARBA: cuándo y cómo adherirse al nuevo plan de regularización

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha a partir del próximo 26 de octubre un plan especial de pagos destinado a facilitar la regularización de deudas tributarias antes del cierre del año.



El régimen ofrecerá bonificaciones de hasta el 40% y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.El plan alcanza obligaciones correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización, así como obligaciones generadas durante 2026, con excepción de las del Impuesto de Sellos.



El esquema de descuentos es escalonado y se divide en cuatro etapas. Quienes se adhieran entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre accederán al mayor beneficio: 40% de quita por pago al contado, 20% si optan por tres cuotas y 15% en seis cuotas. Entre el 14 y el 27 de noviembre, las bonificaciones bajarán al 35%, 15% y 10%, respectivamente. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre serán del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis.



Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá únicamente un 30% de descuento para quienes cancelen al contado, sin quita para las opciones financiadas.Las bonificaciones se aplican sobre el capital adeudado y no podrán superarlo. Quienes necesiten plazos más extensos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, aunque sin las quitas del régimen especial.La adhesión será completamente digital a través del sitio oficial de ARBA (sección Planes por Impuesto), donde los contribuyentes podrán consultar sus deudas, seleccionar el tributo y formalizar el plan.



La medida cobra especial relevancia de cara a 2027, cuando no registrar deudas con el fisco provincial será condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos anuales.