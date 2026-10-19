Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami

Tini Stoessel se pronunció públicamente luego de la cancelación de su esperado show en Miami, previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center, como parte de su gira Futttura. La decisión se conoció minutos antes del inicio del espectáculo y generó desconcierto entre los fanáticos que aguardaban para ingresar al recinto.



A través de un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram, la artista explicó los motivos que impidieron la realización del recital y apuntó contra las condiciones técnicas y de seguridad del lugar. También expresó su tristeza por la situación y pidió disculpas a quienes habían comprado entradas y viajado para verla.



“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, manifestó la cantante.



En su descargo, Tini detalló que el estadio fue entregado con varias horas de demora y que una parte importante del montaje todavía estaba incompleta cuando llegó su equipo. Según explicó, tampoco funcionaban correctamente sistemas fundamentales para el espectáculo, como los de sonido, iluminación, video y comunicación.



A estos inconvenientes se sumó la imposibilidad de realizar pruebas de seguridad indispensables, incluidas las vinculadas con los vuelos escénicos que forman parte de la puesta en escena. La cantante sostuvo que su equipo intentó resolver los problemas hasta último momento, incluso buscando materiales y equipamiento que debían estar disponibles.



“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”, afirmó.



La artista también aclaró que tanto ella como sus músicos, bailarines y el resto del equipo estaban preparados para realizar la presentación, pero que no podían hacerlo sin las garantías necesarias. La decisión de suspender el recital llegó después de varios intentos por solucionar los inconvenientes.



Por su parte, la productora Ake Music informó que la cancelación se debió al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción solicitados previamente. Además, desvinculó a Tini y a su equipo de las circunstancias que derivaron en la suspensión y pidió disculpas a los seguidores afectados.



En cuanto a las entradas, se informó que los compradores recibirán el reembolso a través del mismo canal por el que realizaron la operación.



Pese al mal momento, Tini dejó en claro que su intención es continuar con Futttura, el proyecto al que aseguró haberle dedicado mucho trabajo y esfuerzo. Sin embargo, advirtió que no está dispuesta a aceptar situaciones que comprometan la seguridad de quienes participan del espectáculo.



“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, concluyó la cantante, quien también adelantó que se conocerán más detalles sobre lo sucedido a través de un comunicado formal.