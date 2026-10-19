Protestas de jóvenes y estudiantes se extienden por Francia, Italia y España

Una oleada de movilizaciones protagonizada principalmente por estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes recorre Francia, Italia y España. Aunque las causas inmediatas varían, las protestas coinciden en el descontento por el deterioro de servicios públicos, la dificultad de acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida.



En Francia, el movimiento arrancó a mediados de septiembre en un liceo de Créteil, cuando alumnos de secundaria bloquearon el centro en apoyo a una huelga del profesorado por falta de personal y recursos. Rápidamente se extendió a cientos de institutos y universidades.



El 6 de octubre salieron a la calle entre 256.000 y 450.000 personas, según las cifras de las autoridades y de los organizadores, y cerca de 900 centros educativos suspendieron las clases.



El 17 de octubre se produjo otra jornada de gran magnitud, con cerca de un millón de participantes según los convocantes, en la que coincidieron estudiantes, sindicatos y grupos de chalecos amarillos. Las protestas han derivado en enfrentamientos, barricadas y disturbios en varias ciudades.



Las cifras oficiales hablan de más de 6.000 detenciones desde el inicio del movimiento (cerca del 90 % menores de edad), cientos de heridos en ambos bandos y daños materiales considerables. Las reivindicaciones iniciales de más docentes, becas y mejores instalaciones se ampliaron a un rechazo general a los recortes presupuestarios del Gobierno.En Italia, el contagio fue rápido. Estudiantes de secundaria de Turín ocuparon centros a principios de octubre siguiendo el ejemplo francés.



El 17 de octubre cientos de miles de jóvenes se manifestaron de forma espontánea en ciudades como Milán, Turín, Bolonia, Roma y Nápoles contra los recortes en educación, la precariedad laboral y el coste de la vida. Las concentraciones derivaron en enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, y algunos saqueos. Las autoridades reportaron más de un centenar de detenidos solo en Milán, la mayoría menores de edad.



El principal sindicato italiano, CGIL, junto a otras organizaciones, ha convocado una huelga general para el 20 de noviembre.



En España, el detonante fue el desahucio a finales de septiembre de una inquilina de avanzada edad que llevaba décadas en el mismo piso. El Sindicato de Inquilinas impulsó la movilización, que se ha caracterizado por la fuerte presencia de jóvenes menores de 25 años. Se instalaron acampadas en la Puerta del Sol de Madrid y se celebraron manifestaciones en decenas de ciudades. El 3 de octubre hubo actos en 54 localidades; en Madrid las cifras oscilaron entre las 70.000 personas contabilizadas por la prefectura y las 500.000 estimadas por los organizadores. Las demandas se centran en el control de los alquileres y el acceso a una vivienda asequible, en un contexto en el que una parte significativa de los jóvenes de 26 a 34 años sigue viviendo con sus padres.



Las tres movilizaciones, aunque no coordinadas de forma centralizada, se alimentan mutuamente a través de las redes sociales. En varios países se anuncia una huelga educativa para el 20 de noviembre.



Los gobiernos han respondido con despliegues policiales y, en algunos casos, con acusaciones de infiltración de grupos radicales, mientras las cifras de participación y de detenidos confirman la magnitud del descontento juvenil en estas semanas.



Ahora, tras un fin de semana marcado por saqueos, incendios y casi 2.400 detenidos en ciudades como París, Lyon, Marsella y Lille, el primer ministro francés Sébastien Lecornu ordenó la imposición de toques de queda parciales y localizados a partir de la noche del lunes 19 de octubre. La medida, adoptada tras una reunión de crisis en el Ministerio del Interior, busca proteger los comercios y restaurar el orden ante la violencia que siguió a las masivas protestas por el costo de la vida, en las que también participaron grupos vinculados a los chalecos amarillos. Los prefectos deberán definir los perímetros junto a las autoridades locales.