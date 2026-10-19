Mirtha Legrand reapareció en redes con su primera foto

Mirtha Legrand volvió a las redes sociales este domingo 18 de octubre con una postal que alegró a sus seguidores.



La icónica conductora argentina, de 99 años, compartió en Instagram la primera foto pública desde que recibió el alta médica el martes 6 de octubre. El posteo, publicado en su cuenta personal y en la de su programa, llegó acompañado del mensaje: “Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia!”.



La publicación superó los 6.000 “me gusta” en menos de media hora.En la imagen se la ve sonriente, rodeada de su familia: su hija Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale (hijos de Juana); y la amiga cercana de la familia Amalia Idoyaga Molina.



La foto fue tomada en su casa, donde continúa la rehabilitación bajo supervisión médica, con el look clásico y cuidado que la caracteriza.Legrand había ingresado por segunda vez al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre debido a un cuadro de neumonía bacteriana. Permaneció internada casi tres semanas.



El parte médico del sanatorio confirmó el alta: “La Sr. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.



El comunicado agradeció también “el cariño y respeto” de la gente durante su internación.



Mientras se recupera, su programa La Noche de Mirtha continúa al aire con la conducción de su nieta Juana Viale, quien en las últimas emisiones aseguró que la abuela “está cada día mejor” y “con ese temperamento hermoso que tiene”.



La reaparición de Mirtha en redes, justo el Día de la Madre, generó una oleada de mensajes de cariño de fans y colegas, que celebraron verla rodeada de los suyos y con buen aspecto.