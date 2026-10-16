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DECLARACIONES

Tom Holland confesó su adicción a la bebida

El actor se recuperó, hoy es abstemio y lanzó su propia marca de cerveza sin alcohol.

Tom Holland confesó su adicción a la bebida
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El británico Tom Holland, conocido mundialmente por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, habló con crudeza sobre sus problemas con el alcohol. En una entrevista de julio de 2023 en el podcast On Purpose with Jay Shetty, el actor contó que la decisión de dejar de beber no fue de un día para el otro.

Tras un diciembre muy cargado de alcohol por las fiestas y las vacaciones, algo que según dijo “siempre había podido hacer bastante bien” y que atribuía a la genética de la familia de su madre, decidió intentar el “enero seco”. El resultado lo asustó. “Lo único en lo que podía pensar era en tomarme una copa. Me despertaba pensando en ello, miraba el reloj y pensaba: ‘¿Cuándo serán las doce?’”.

Ese miedo lo llevó a extender la abstinencia a febrero “casi como una forma de castigarme” para demostrarse que no tenía un problema. Sin embargo, a los dos meses seguía luchando. “Sentía que no podía socializar. Sentía que no podía ir a un pub y tomarme solamente una soda con una rodaja de lima”, confesó.

Holland se fijó entonces la meta de llegar hasta su cumpleaños (el 1 de junio) sin beber. Al cumplirlo, se sintió “el más feliz que he estado en mi vida”. Mejoró su sueño, su claridad mental y su forma de enfrentar los problemas en el set. Finalmente reconoció abiertamente: “Estaba definitivamente adicto al alcohol. No me estoy escondiendo de eso”.

Desde entonces se mantuvo abstemio. Más adelante lanzó BERO, su propia marca de cerveza premium sin alcohol (con estilos como pilsner, IPA y wheat), creada a partir de esa experiencia personal y de la búsqueda de alternativas que no obligaran a renunciar al ritual social de la cerveza.

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