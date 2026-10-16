Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 LA PLATA

Las 5 del Radar Desconfiado: lunes de placas, promesas tardías y barro eterno

Mientras el municipio de La Plata multiplica operativos, placas y reelecciones, los vecinos siguen esperando que las cámaras lleguen, que las calles se sequen y que las inauguraciones no sean remodelaciones con nombre propio. Un repaso sin anestesia de la semana.

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