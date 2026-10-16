Las 5 del Radar Desconfiado: lunes de placas, promesas tardías y barro eterno
Mientras el municipio de La Plata multiplica operativos, placas y reelecciones, los vecinos siguen esperando que las cámaras lleguen, que las calles se sequen y que las inauguraciones no sean remodelaciones con nombre propio. Un repaso sin anestesia de la semana.
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1. La placa de Plaza España: inauguración o remodelación con firma y todo
La renovación del histórico espacio verde de 7 y 66 quedó envuelta en polémica por la placa que se colocó durante el acto. El periodista Pablo Morosi y el senador Marcelo Leguizamón cuestionaron la inscripción y la aparición de los nombres de Julio Alak y Sergio Resa, como si se tratara de una obra que recién nacía en lugar de una remodelación de algo que ya existía. En La Plata, hasta un espacio verde centenario puede servir para dejar constancia de quién “inaugura” lo que ya estaba. El detalle de los nombres no es menor: marca territorio y convierte una obra de mantenimiento en un acto de gestión personal. Mientras tanto, el debate sobre si se remodeló o se inauguró sigue abierto, y la placa queda como recordatorio de quién quiso llevarse el crédito.
2. Casi un año después: las cámaras prometidas por fin se empiezan a colocar
La inseguridad en La Plata no se tomó vacaciones, pero las cámaras de seguridad sí. Después de casi doce meses de promesas y reclamos vecinales que no pararon, el municipio finalmente arrancó a instalar los equipos que venían anunciando desde hace tiempo. El reclamo de los vecinos por la inseguridad sigue vigente y la llegada de las cámaras, aunque tarde, no alcanza para borrar el retraso. En un contexto donde la seguridad es una de las principales demandas, que las cámaras lleguen casi un año después de lo prometido deja en evidencia los tiempos de la gestión. Llegaron, sí, pero cuando el reclamo ya se había vuelto cotidiano. El consuelo del que espera sentado, ahora con un poco más de tecnología a la vista.
3. Operativo de limpieza: sacan autos abandonados y mandan la chatarra al Hospital de Niños
La Municipalidad realizó nuevos operativos para retirar autos abandonados y/o incendiados en Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, Los Hornos y Tolosa, en el marco del Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (PROMUCO). Desde que arrancó la gestión de Alak ya se removieron 2.649 vehículos, se compactaron 2.850 autos y 683 motos, y se destinaron $39 millones al Hospital de Niños a partir de la chatarra. El proceso incluye identificación del titular, colocación de oblea y, si no se retira en plazo, la compactación. Es un operativo que funciona en sus propios términos: se libera espacio público y se genera algún recurso. Sin embargo, el contraste con otras zonas de la ciudad, donde el barro y el abandono de calles siguen siendo la norma, no pasa desapercibido. Ordenar algunos barrios mientras en otros no se puede ni circular no termina de cerrar la ecuación.
4. La calle que no deja salir: vecina no puede ir a rehabilitación por el barro
En 4 y 627 bis, una vecina que sufrió lesiones tras el robo de su moto denuncia que no puede salir de su casa para ir a rehabilitación porque el barro impide el ingreso de los autos. La calle carece de zanjas e iluminación adecuadas, y el estado del piso convierte cualquier salida en un problema. El reclamo llega el mismo día en que el municipio anuncia operativos de retiro de autos abandonados en otros barrios. Mientras se compactan vehículos en Altos de San Lorenzo o Tolosa, en esta zona una persona que necesita atención médica no puede acceder a ella por el estado de la vía pública. El contraste es directo: hay capacidad operativa para retirar chatarra, pero no para resolver el barro que deja a una vecina aislada. La prioridad, por ahora, parece estar en otro lado.
5. Darío Alfano reelecto: cuatro años más al frente del gremio municipal
Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata (STMLP) ratificaron a Darío Alfano como secretario general para el período 2027-2031. El dirigente, que conduce el gremio desde 2015, renovó su liderazgo en medio de las tensiones salariales con la gestión de Julio Alak. Mientras el intendente recorre la provincia y consolida su perfil hacia 2027, el gremio municipal ya tiene a su conductor asegurado por otros cuatro años. La continuidad de Alfano se da en un contexto de reclamos salariales que no se resuelven y de una relación que, según el propio gremio, mantiene fricciones con el Ejecutivo municipal. De un lado, el intendente proyecta hacia la gobernación; del otro, el sindicato renueva su conducción sin mayores sobresaltos. Continuidad garantizada, tensiones incluidas.