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DECLARACIONES

Podemos hablar vuelve con una versión mejorada

Se anunció el quinteto que se sentará en el punto de encuentro de PH, Podemos Hablar el sábado 17 de octubre a las 21.30. Serán Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska

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El programa vuelve a apostar a una mezcla de música, periodismo y farándula para competir en el prime time del sábado frente a La Noche de Mirtha (El Trece, con Juana Viale). Según confirmaron desde el canal, los cinco pasarán por las secciones habituales del ciclo, incluyendo el ritual del “Fuego”, donde suelen despojarse de caretas y hablar de lo que quieren dejar atrás.

En la mesa estarán el cantante y compositor Andy Chango, que llega después de su participación en MasterChef Celebrity y de haber interpretado a Charly García en la serie de Fito Páez, con su estilo irreverente de siempre. También se suma la periodista Mónica Gutiérrez, de amplia trayectoria en medios, que aportará su mirada sobre la actualidad. Completan el quinteto el actor Gonzalo Heredia , pareja de Brenda Gandini desde hace 16 años y también escritor, la mediática Charlotte Caniggia, que viene de su paso por Gran Hermano Generación Dorada y suele dar material con su historia familiar, y la periodista deportiva Luciana Rubinska.

La combinación apunta a charlas con confesiones, historias de vida y algún cruce de actualidad, el formato que sostiene al ciclo de Kusnetzoff en Telefe.

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