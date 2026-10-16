Desde la cárcel, Barrelier culpó a la mamá de Agostina

Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, difundió un video grabado desde la cárcel de Cruz del Eje en el que responsabilizó directamente a la madre de la víctima. Horas después de una audiencia en la que se le amplió la imputación por tenencia de imágenes de contenido sexual de menores, el acusado se dirigió a Melisa Heredia y pidió un careo para “que se sepa la verdad”.



En la grabación, Barrelier sostuvo: “Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, se sepa la verdad. Necesito tenerte de frente para que se sepa todo. Tu familia te va a terminar odiando. Van a saber que vos entregaste a tu hija”. Continuó acusándola de haber producido pornografía con su celular y afirmó que la propia Agostina lo habría contado a compañeras del colegio: “Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías. Producías pornografía con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían”.



También la responsabilizó por los hechos de la noche del crimen: “La persona que mandó ese auto, esa noche para que la busquen en mi casa, fuiste vos. Vos hiciste la llamada por teléfono”.



Barrelier participó de forma virtual de la audiencia ante el fiscal Juan Ávila Echenique, en la que se le amplió el hecho por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores. Según lo informado, solo mencionó no tener relación con esos hechos y luego se abstuvo de declarar.



El abogado Carlos Nayi, representante de Melisa Heredia, transmitió que la madre calificó el video como “una barbaridad” y señaló que está “destruida de la impotencia y totalmente indignada”. Cuestionó además cómo un detenido puede expresarse públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, y remarcó que se está victimizando nuevamente a la madre y a la familia.



La causa por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado desmembrado, se encuentra elevada a juicio. Barrelier enfrenta la imputación de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, mientras que otras cinco personas están imputadas por encubrimiento agravado.