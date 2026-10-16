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Día de la Madre: descuentos y reintegros banco por banco

Las entidades financieras lanzaron descuentos de entre el 10% y el 40%, reintegros y cuotas sin interés (hasta 18) en indumentaria, calzado, perfumería, hogar y gastronomía. La mayoría de las promos tiene topes de devolución

Día de la Madre: descuentos y reintegros banco por banco
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A pocos días del Día de la Madre (domingo 18 de octubre), los bancos ofrecen descuentos de entre el 10% y el 40%, reintegros y hasta 18 cuotas sin interés en indumentaria, calzado, perfumerías, hogar y gastronomía.

Hay topes de devolución y muchas promociones exigen pago con apps o MODO.Destacan el 40% de Credicoop (hasta el 16, con 9 cuotas y más en rubros como Essen, Frávega o Coto), el 30% de Banco Nación (hasta el 18, tope $35.000 y 12 cuotas vía BNA+ MODO), el 30% de Provincia (16 y 17, tope $40.000 y 6 cuotas) y el 30% sin tope de BBVA (hasta el 17 en shoppings y marcas como Dexter o Lacoste).

Galicia da hasta 25% sin tope en ropa femenina para clientes Éminent los fines de semana, Credicoop suma 40% en Coto el 17 y 18, y bancos regionales (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz) ofrecen 30% en indumentaria. Macro y Naranja X completan con promos en gastronomía y cosmética.

El ahorro real depende de los topes y condiciones de cada banco. Hoy viernes 16 aún hay jornadas vigentes: conviene revisar en la app antes de comprar.

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