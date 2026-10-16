Tesla presentó el nuevo Roadster: vuela y hace saltos

Tesla presentó el jueves el rediseñado Roadster de segunda generación en un evento realizado en las instalaciones de pruebas de SpaceX, cerca de Waco.



El vehículo, desarrollado en colaboración con la empresa aeroespacial de Elon Musk, incorpora propulsores de gas frío que le permiten realizar saltos cortos, girar en el aire y aterrizar.



Durante la demostración, el Roadster subió una rampa curva hasta quedar boca abajo gracias a un sistema de succión con ventiladores, se lanzó, giró en el aire y aterrizó. En otra prueba, saltó por encima de una fila de vehículos Tesla que incluía el Cybertruck, el Semi, el Cybercab, el Model Y y el Model 3, realizando una maniobra que la compañía denominó “kickflip”. Musk comentó al finalizar: “Bueno, funcionó”.



Según Tesla, el auto puede acelerar de 0 a 60 millas por hora (unos 97 km/h) en menos de un segundo. En una prueba en vivo se registró un tiempo de aproximadamente 0,81 segundos.



La autonomía anunciada supera las 300 millas (unos 480 km) y la velocidad máxima supera las 230 millas por hora (alrededor de 370 km/h).La compañía ofrecerá tres configuraciones. La versión Performance está pensada para la carretera, tiene dos plazas, aerodinámica activa y sistema de succión, y acelera de 0 a 60 millas por hora en menos de 1,6 segundos.



La versión Thrust está orientada a circuito, también tiene dos plazas y suma thrusters traseros, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de 0,9 segundos.



La versión Rocket es monoplaza, cuenta con thrusters perimetrales para movimientos verticales y rotacionales, alcanza el 0 a 60 millas por hora en menos de 0,59 segundos, se comercializará solo por invitación y no está homologada para uso en vías públicas.



Tesla ya abrió las reservas: 50.000 dólares para la versión Performance y 250.000 dólares para la Thrust. Musk indicó que la producción comenzaría en 2028.



El Roadster se presenta como el único auto de conducción manual que Tesla planea fabricar a largo plazo.