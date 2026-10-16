Decretaron la inhibición general de bienes de Aldo Funes

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 decretó la inhibición general de bienes del empresario y productor teatral Aldo Funes Tondino, luego de que no ofreciera bienes ni dinero para hacer efectivo un embargo de 10 millones de pesos.



La medida económica había sido dispuesta tanto sobre Funes como sobre Sandra Verónica Carpena, madre de la joven denunciante, pero ambos incumplieron la intimación judicial. Según el escrito del juzgado: “No habiendo ofrecido bienes y/o dinero a embargo, pese haber sido intimado al efecto en el principal, decrétese la inhibición general de bienes de Aldo Funes Tondino, empresario”.



Funes está procesado como presunto autor de tres hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal, que según la acusación se habrían cometido mediante violencia, amenazas y en un contexto de abuso coactivo e intimidatorio derivado de una relación de dependencia. La víctima tenía 15 años al momento de los hechos investigados.



El pasado 16 de julio de 2026 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó su elevación a juicio. El caso será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, con intervención del fiscal Nicolás Amelotti.



Los jueces que integrarán el tribunal se conocerán cuando se realice el primer despacho de la causa.El abogado de la querella, Héctor Koffman, señaló que se encuentran a la espera de que el tribunal provea la prueba y fije fecha de audiencia de debate.



En la misma resolución judicial se ratificó el procesamiento de Sandra Verónica Carpena como presunta partícipe necesaria de los hechos y se mantuvo el embargo dispuesto sobre los bienes del empresario.



Según la investigación, la madre de la víctima habría facilitado los encuentros a pesar de su obligación de cuidado.La causa continúa su trámite y aún no tiene fecha de juicio oral definida.