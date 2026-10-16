Julieta Prandi rompe el silencio: “Me siento avergonzada”

Tras el anuncio que Prandi publicó el lunes 12 de octubre en sus historias de Instagram, la noticia generó fuerte repercusión mediática.



La pareja se había casado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de una relación que comenzó durante la pandemia a través de las redes sociales.



En su comunicado, la conductora había escrito: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. También señaló que “cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, y pidió respeto.



Según relató Pilar Smith en el programa LAM (América TV), pudo comunicarse con Prandi. “Me atendió. Hablamos muy poquito. Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz, que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”, contó la panelista.



La palabra “avergonzada” se destacó en el estudio, vinculada al malestar por la difusión de su vida privada y la situación en general.



El anuncio coincidió con el día en que ambos tenían previsto iniciar un viaje de luna de miel. Prandi decidió mantener el plan, pero viajará sola, en un intento de tomar distancia y buscar tranquilidad. Hasta el momento, ninguno de los dos ha detallado públicamente los motivos de la ruptura.



Por otro lado, circulan versiones no confirmadas sobre una posible infidelidad y conflictos previos, aunque Ortega, consultado por un notero, pidió preservar su intimidad y reconoció que no atraviesa un buen momento.



La cercanía entre el casamiento y la separación sorprendió, y en el medio surgieron hipótesis sobre la decisión de Prandi de adelantarse a posibles rumores para controlar la narrativa. Por ahora, la conductora eligió el silencio y priorizar su paz personal.