Neme deshoja la margarita: dónde jugará su próxima carta
La cuenta regresiva llega a su fin. Este viernes 16 de octubre es el último día de licencia de Agustín Neme y la política marplatense espera conocer cuál será el próximo movimiento del dirigente que durante diez meses ocupó el sillón principal del Palacio Municipal.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La cuenta regresiva llega a su fin. Este viernes 16 de octubre es el último día de licencia de Agustín Neme y la política marplatense espera conocer cuál será el próximo movimiento del dirigente que durante diez meses ocupó el sillón principal del Palacio Municipal. ¿Volverá al Concejo Deliberante, buscará recuperar la conducción del bloque amarillo o tendrá una segunda etapa dentro del gabinete? Por ahora, la incógnita sigue abierta.
Formalmente, Neme ya regresó al Legislativo, pero la licencia que solicitó entre el 7 y el 16 de octubre inclusive postergó su reincorporación efectiva al recinto. Durante ese período, Liliana Piccolo volvió a ocupar su banca. Con el plazo a punto de vencerse, la atención se traslada ahora a la decisión que deberá tomar el exinterino y al lugar que buscará ocupar en una estructura política que recuperó a Guillermo Montenegro como jefe del Ejecutivo.
El escenario no es el mismo que dejó en diciembre de 2025, cuando abandonó el Concejo para hacerse cargo de la Comuna. En estos casi diez meses, Neme ganó exposición pública, recorrió los barrios, encabezó decisiones de gestión y construyó un perfil propio al frente del Municipio. Su desafío ahora será traducir ese recorrido en un nuevo rol, sin quedar relegado después de haber conducido durante casi un año la administración local.
Una de las posibilidades pasa por el Concejo Deliberante. Cuando asumió la Intendencia interina, Neme presidía el bloque oficialista, una función que hoy está en manos de Julián Bussetti, quien firmó su licencia. Su regreso abre la discusión sobre si intentará recuperar ese lugar de conducción o si aceptará integrarse a la bancada desde una posición de “soldado raso”. La alternativa de volver como un concejal más también forma parte de las opciones sobre la mesa.
Sin embargo, el Legislativo no es el único destino posible. Desde que Montenegro reasumió, quedó planteada la posibilidad de que Neme vuelva al Ejecutivo y se incorpore al gabinete municipal. Consultado sobre el futuro de su sucesor interino, el intendente en conferencia de prensa evitó clausurar esa puerta y dejó una definición que alimentó las especulaciones: “Agustín trabajó muy bien”. Luego agregó: “Siempre va a tener un lugar en el equipo porque nunca dejó de tenerlo”. Y completó: “Él va a tomar una decisión, pero en el equipo está”.
Las palabras de Montenegro funcionan como una señal de respaldo político, aunque no despejan el interrogante sobre el cargo que podría ocupar Neme ni confirman un eventual desembarco en el gabinete. La definición, al menos públicamente, continúa en manos del exinterino, que todavía no comunicó cuál será su próximo paso.
En su despedida del Ejecutivo, Neme había elegido un tono de continuidad antes que de cierre definitivo. En un video de cuatro minutos difundido en sus redes sociales, repasó los principales ejes de su gestión y aseguró que seguirá trabajando desde el lugar que le toque ocupar. “Esta es la política en la que creo, la de la cercanía. Soy y seguiré siendo un vecino más”, afirmó.
También dejó otra frase que permite interpretar que no piensa correrse de la escena política local: “A aquellos que me preguntan qué voy a hacer, a dónde voy, les digo que me van a encontrar en el mismo lugar de siempre, del lado de los marplatenses”.
Con el plazo de licencia a punto de concluir, el interrogante ya no pasa por la continuidad política de Neme, sino por el lugar que ocupará en el oficialismo. El Concejo, la conducción de la bancada y una posible vuelta al gabinete aparecen entre las alternativas, aunque ninguna fue confirmada. Este viernes marca el cierre formal de la pausa; la próxima jugada, en cambio, todavía está por verse.