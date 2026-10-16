Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Neme deshoja la margarita: dónde jugará su próxima carta

La cuenta regresiva llega a su fin. Este viernes 16 de octubre es el último día de licencia de Agustín Neme y la política marplatense espera conocer cuál será el próximo movimiento del dirigente que durante diez meses ocupó el sillón principal del Palacio Municipal.

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