Terminaron los alegatos y se piden duras penas para los acusados

En el cierre de la etapa de alegatos de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el trabajo de Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, marcó una de las exposiciones más contundentes. El letrado elevó los pedidos respecto de la Fiscalía y de otras querellas, manteniendo la calificación de homicidio simple con dolo eventual para Luque, Forlini, Cosachov y Díaz.

Baudry solicitó 16 años de prisión y 10 de inhabilitación para Luque y para Forlini; 14 años y 10 de inhabilitación para Cosachov (también por falsificación documental); y 12 años para Díaz, con inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. Para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni pidió penas de entre 4 y 5 años por homicidio culposo, y coincidió en la absolución del clínico Pedro Di Spagna. Además reclamó la detención inmediata de Luque, Forlini, Cosachov y Díaz en caso de fallo condenatorio.

Durante su exposición, Baudry insistió en que los profesionales conocían el riesgo y actuaron con indiferencia. “Con un simple diurético Diego se hubiera salvado”, afirmó, y cuestionó las decisiones sobre medicación, controles y aislamiento durante la internación domiciliaria en Tigre. También apuntó al entorno de Matías Morla y pidió que se investigue el posible abandono de persona, al sostener que el círculo cercano influyó en las decisiones médicas y se benefició económicamente.

La diferencia con el alegato de Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna), que pidió 15 años para Luque, 12 para Forlini y 10 para Cosachov, quedó expuesta en la audiencia. Mientras Burlando cerró la etapa acusatoria este miércoles, el planteo de Baudry ya había fijado el techo más alto de las penas reclamadas y el énfasis en la responsabilidad del equipo de salud mental y domiciliario. Ahora el juicio entra en la etapa de las defensas.