Austin Butler y Michael B. Jordan arrancaron el rodaje de Miami Vice ’85

Universal Pictures difundió las primeras fotos del rodaje de Miami Vice ’85, en las que Jordan y Butler aparecen con armas, trajes claros, camisas abiertas y anteojos de sol, recuperando la estética icónica de la serie original de NBC (1984-1989) protagonizada por Philip Michael Thomas y Don Johnson. La película toma como referencia el piloto y la primera temporada de la ficción creada por Anthony Yerkovich y se centra en el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los años 80.



El elenco también incluye a Walton Goggins, Danny Ramirez, Alden Ehrenreich, Camila Morrone, Whitney Peak, John Leguizamo, Edi Gathegi, Andrew Schulz, André Holland y Michael Irby. El guion es de Dan Gilroy (Nightcrawler), con fotografía de Claudio Miranda, colaborador habitual de Kosinski. La producción se realiza en formato IMAX y llegará casi 22 años después de la versión de 2006 dirigida por Michael Mann con Colin Farrell y Jamie Foxx.



La campaña de promoción arrancó con la presentación de los dos detectives y el anuncio de que el rodaje ya está en marcha, sin detalles aún sobre el villano principal o la trama específica.