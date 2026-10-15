Encuesta: el mayor reclamo de los platenses es la seguridad
Según el estudio de la consultora DC, la ciudadanía de la capital provincial exige activar un modelo que destrabe la iniciativa privada y genere oportunidades reales, con seguridad, orden y menos carga burocrática y tributaria local como prioridades. Los números
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Una medición de DC Consultores realizada entre el 6 y el 9 de octubre sobre 1136 casos, con un margen de error +/- 2,2%, muestra un fuerte rechazo a la continuidad del intendente Julio Alak, una baja evaluación de su gestión (especialmente en seguridad) y una demanda mayoritaria por destrabar el desarrollo privado ante las trabas locales.
Si las elecciones municipales fueran hoy, el 55,6% de los encuestados dijo que "jamás votaría a J. Alak de ninguna manera". Un 24,1% optaría por la continuidad del peronismo pero sin Alak, y solo el 20,3% apoyaría su continuidad.
En la imagen del intendente, la valoración negativa alcanza el 47,8%, frente a un 24,1% de imagen positiva y un 26,7% de neutra. En la pregunta sobre "sintonía", el 68,6% aseguró que jamás lo votaría.
En el escenario por espacios, La Libertad Avanza + PRO lidera con 33,1%, seguida por el peronismo/kirchnerismo con 28,6%. Los indecisos llegan al 20,7%. La calificación de la gestión de Alak frente a la inseguridad es de apenas 3,7 sobre 10.
Cuando se les pidió nombrar una cosa concreta que haya hecho la gestión municipal por la ciudad o el barrio, el 32,7% respondió "No/Nada". Las plazas aparecen con el 15% y "más pozos/baches" con el 8,4%.
El estado de ánimo previo a la encuesta muestra un 38,7% de vecinos que se definen como "tranquilos", un 28,1% "preocupados" y un 17,2% "cansados".
En la pregunta sobre qué más esperan para la ciudad, "seguridad" concentra el 27,5%, seguida por desarrollo y crecimiento (ambos 9,2%). En este sentido, el mayor miedo para la ciudadania es la "inseguridad" (42%), con "peronismo" y "corrupción" en 11% cada uno.
En la consulta sobre las tasas municipales, el 49,7% considera que "nada, recaudan y la ciudad está peor", el 34,3% que "se mantiene lo básico" y solo el 16% que "se ve y mejoró".
Los comerciantes y emprendedores también opinaron
Lo que más complica para emprender en La Plata son los costos de alquiler y servicios (33,1%), los impuestos y cargas de la provincia (22,9%) y las tasas y habilitaciones municipales (19,5%). Ante el déficit municipal, el 35,1% propone atraer inversiones privadas y el 32,6% recortar la estructura política. Solo el 1,2% apoya aumentar las tasas.
Quien más puede generar desarrollo y recursos, según los encuestados, es el sector privado/empresas (29,1%). Para que lleguen inversiones, lo más mencionado es el orden urbano y la planificación a largo plazo (27,5%), seguido de un cambio de gobierno (24,6%) y menos tasas (22,9%).
También fueron consultados sobre el viaje de Alak a China: el 50,4% cree que "no traerá nada concreto, es puro circo", el 30,5% que "traerá algo pero no va a impulsar el desarrollo" y el 19,1% que "traerá inversiones concretas".
En la evaluación de dirigentes a nivel nacional, Javier Milei registra 39,7% de imagen positiva (y 48,4% negativa) y Patricia Bullrich 40,2% positiva. Axel Kicillof tiene 30,3% positiva y 53,5% negativa.
Uno de los últimos items estaba dirigido directamente al sector político local, donde aparece un factor fundamental pata entender el estado de conocimiento de los representantes del Concejo Deliberante, el dato arrojó que el desconocimiento de los concejales es alto: el 46,4% dijo "no / no los conozco" y el indicador de desconocimiento general llega al 76,7%.
El informe de opinión pública, según dicta en su presentación, se propuso realizar un diagnóstico transversal sobre el estado de ánimo, la percepción de gestión y el clima socioeconómico en la Ciudad de La Plata.