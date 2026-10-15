Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Encuesta: el mayor reclamo de los platenses es la seguridad

Según el estudio de la consultora DC, la ciudadanía de la capital provincial exige activar un modelo que destrabe la iniciativa privada y genere oportunidades reales, con seguridad, orden y menos carga burocrática y tributaria local como prioridades. Los números

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