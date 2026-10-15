Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo

La actriz Hilary Swank, de 52 años, anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider.



La noticia se conoció a través de un video publicado en Instagram, en el que la familia, incluyendo a sus mellizos Aya y Ohm, baila en la oscuridad con luces fluorescentes adheridas a la ropa. Al girar hacia la cámara, aparece sobre el vientre de Swank la silueta iluminada de un bebé.



En el pie de la publicación, la protagonista de Million Dollar Baby escribió con humor: “Muchos me preguntaron qué proyecto haré después; este se estrena en diciembre”. La frase apunta a la fecha estimada de llegada del nuevo integrante de la familia, aunque no brindó más detalles sobre el embarazo.



Swank y Schneider se casaron en 2018. En 2022, cuando la actriz tenía 48 años, anunció que esperaba mellizos; Aya y Ohm nacieron en abril de 2023. En entrevistas anteriores, Swank había contado que su carrera y el no haber encontrado antes la pareja adecuada postergaron sus planes de ser madre, aunque siempre había tenido el deseo de formar una familia.



Con este nuevo embarazo, la ganadora de dos premios Oscar (por Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby) se prepara para convertirse en madre de tres.

