Apps
Sábado, 17 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SE AGRANDA LA FAMILIA

Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo

Swank, de 52 años, amplía así la familia que formó después de postergar la maternidad por su carrera

Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La actriz Hilary Swank, de 52 años, anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider.

La noticia se conoció a través de un video publicado en Instagram, en el que la familia, incluyendo a sus mellizos Aya y Ohm, baila en la oscuridad con luces fluorescentes adheridas a la ropa. Al girar hacia la cámara, aparece sobre el vientre de Swank la silueta iluminada de un bebé.

En el pie de la publicación, la protagonista de Million Dollar Baby escribió con humor: “Muchos me preguntaron qué proyecto haré después; este se estrena en diciembre”. La frase apunta a la fecha estimada de llegada del nuevo integrante de la familia, aunque no brindó más detalles sobre el embarazo.

Swank y Schneider se casaron en 2018. En 2022, cuando la actriz tenía 48 años, anunció que esperaba mellizos; Aya y Ohm nacieron en abril de 2023. En entrevistas anteriores, Swank había contado que su carrera y el no haber encontrado antes la pareja adecuada postergaron sus planes de ser madre, aunque siempre había tenido el deseo de formar una familia.

Con este nuevo embarazo, la ganadora de dos premios Oscar (por Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby) se prepara para convertirse en madre de tres.
 


 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

TRISTE RÉCORD

¿Cuál fue el gobierno más destructor de empresas en veinte años? Aquí, la respuesta

La comparativa entre los últimos cinco gobiernos muestra que sólo dos crearon más empresas que las que destruyeron. Enterate de cuál es el peor.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Paritarias: la Provincia hizo su oferta y los gremios estatales y docentes debaten si la aprueban

El ajuste de Milei en PBA: fondos provinciales en cero y municipios asfixiados

Seguridad en disputa: Nación publicó cifras y en PBA abren el paraguas

PASO: Milei cerca de suspenderlas y crece la incertidumbre sobre las reglas de juego

Kicillof y una foto con gobernadores de distintos colores en otra señal de apertura

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET