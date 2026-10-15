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Julio Iglesias declara en Miami por demanda de 6 millones

El cantante y su esposa Miranda Rijnsburger deberán presentarse este viernes ante la Justicia de Miami. Un agente inmobiliario les reclama casi seis millones de euros en comisiones por la venta de dos parcelas

Julio Iglesias declara en Miami por demanda de 6 millones
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El cantante español Julio Iglesias y su esposa, Miranda Rijnsburger, deberán presentarse este viernes 16 de octubre ante un tribunal de Miami por una demanda civil que les reclama comisiones cercanas a los seis millones de euros. El caso, impulsado por el agente inmobiliario Evan Weiss, gira en torno a la venta de dos parcelas en Indian Creek, la exclusiva isla de Florida donde residen algunas de las mayores fortunas del mundo.

Weiss asegura haber participado como intermediario en la operación de 2020, en la que los terrenos fueron adquiridos por un jeque árabe. El demandante sostiene que no cobró las comisiones correspondientes ni de la parte vendedora ni de la compradora. La demanda civil fue presentada el 29 de agosto de 2025 y ya sufrió dos aplazamientos.

La defensa del matrimonio busca que el procedimiento sea desestimado. Sus abogados planean presentar documentación y argumentar irregularidades formales, entre ellas cuestionamientos a la validez de las notificaciones. La audiencia de este viernes será clave para determinar si el caso avanza o se frena.

Indian Creek, apodada el “Billionaire Bunker” por sus estrictas medidas de seguridad y el altísimo valor de sus residencias, concentra vecinos de peso como Jeff Bezos. Julio Iglesias mantiene propiedades en la isla pese a haberse desprendido de las dos parcelas que originaron el litigio.

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