Laura Bozzo fue operada de urgencia en Acapulco

La reconocida conductora peruana Laura Bozzo, de 75 años, debió ser internada de emergencia en el Hospital IMSS-Bienestar “El Quemado” de Acapulco después de sufrir intensos dolores abdominales provocados por una úlcera duodenal perforada.



La intervención quirúrgica se realizó con éxito y la presentadora, que tiene antecedentes de cirugías intestinales, se encuentra estable y acompañada de su familia, según confirmó ella misma en redes sociales.



El cuadro comenzó el 13 de octubre, cuando Bozzo empezó a sentir malestar abdominal y decidió internarse de inmediato. Su equipo confirmó que se trató de una cirugía menor para suturar la lesión y limpiar la zona afectada. Aunque en un primer momento circularon versiones que la ubicaban en estado delicado e incluso intubada, tanto la conductora como sus representantes desmintieron esa información y aseguraron que se encontraba estable y acompañada por su familia.



La propia Laura Bozzo se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores: “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”.



Posteriormente, trascendió que fue trasladada en ambulancia hacia la Ciudad de México para continuar su recuperación bajo el cuidado de especialistas, dado su historial de tres cirugías intestinales previas en 2016.



La noticia generó una amplia ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas expresaron su preocupación y deseos de pronta recuperación a la histórica conductora de programas de televisión.