Episodio 10 de Star Wars: el director de Spider-Man al mando

Lucasfilm trabaja en una nueva trilogía cronológicamente posterior a Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019). Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland, aparece vinculado para dirigir la primera película, mientras Simon Kinberg se encarga del guion y la producción.



El proyecto sigue en desarrollo temprano: no tiene fecha de estreno, reparto confirmado ni aprobación definitiva de Disney, según reportes de The Hollywood Reporter. No está claro si se llamará oficialmente Episodio X, XI y XII, aunque se vincula con la continuación de la saga Skywalker. Circula la posibilidad de un regreso menor de Rey (Daisy Ridley), aún sin confirmar.



La noticia generó reacciones mixtas entre los fans. Mientras tanto, el próximo film confirmado de la franquicia es Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling, previsto para 2027.