Las provincias presionan para discutir una nueva ley de coparticipación federal
El gobernador Ignacio Torres, reclamó este miércoles avanzar en una nueva ley de coparticipación federal para corregir las asimetrías históricas en la distribución de recursos. Lo hizo durante el II Congreso de Federalismo Fiscal en Buenos Aires, donde sostuvo que “ahora es el momento oportuno” y que Chubut “fue muy perjudicada”
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó este miércoles avanzar en una nueva ley de coparticipación federal y corregir las asimetrías históricas en la distribución de recursos. Lo hizo durante el II Congreso de Federalismo Fiscal, organizado por la Comisión Federal de Impuestos en Buenos Aires bajo el lema “Innovación y consenso para un desarrollo federal”.
En el panel de Perspectivas Federales, que compartió con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, Torres sostuvo que “ahora es el momento oportuno de discutir verdaderamente una ley de coparticipación federal” e instó a “sentarnos y llegar a un acuerdo que sea el cimiento del país del futuro”.
El mandatario valoró el encuentro como “el ámbito más importante para discutir asimetrías que siguen vigentes en la Argentina”. En ese sentido, recordó que “Chubut fue muy perjudicada en su momento por malas decisiones y nunca se planteó formalmente una reparación; hoy podemos hacerlo porque es un acto de justicia y porque es lo que corresponde”.
Durante su exposición, Torres también cuestionó el funcionamiento de la matriz fiscal actual. “Es frustrante ver que muchas veces hay discusiones que son muy importantes para el país y terminamos votando la ley menos mala, y cada vez que hay una crisis económica se votan impuestos de manera transitoria, después quedan eternamente y nos lleva a una matriz fiscal distorsiva, que ahoga y asfixia a la producción y al trabajo”, afirmó.
En ese marco, llamó a “parar la pelota”, generar los acuerdos necesarios y trabajar en una agenda verdaderamente federal. “La discusión termina siendo más simple: cuáles son los derechos de los Estados subsoberanos y cuál es la obligación del Estado Nacional de cubrir aspectos como seguridad, educación, salud e incluso los dilemas jurisdiccionales en materia de infraestructura”, señaló.
Como ejemplo de avance concreto, destacó el convenio de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno nacional, que permitió que las rutas nacionales se estén ejecutando con recursos provinciales. “Este esquema nace en un conflicto y deriva en una solución, fue una respuesta concreta y creativa que sirve y los resultados son tangibles”, explicó.
Más adelante, Torres vinculó el debate fiscal con el potencial productivo de la región. “Estamos en un momento en el que Argentina tiene una oportunidad enorme, tenemos todo lo que demanda el mundo y en menos de dos años la Patagonia va a estar exportando más que toda la Pampa Húmeda”, sostuvo. Agregó que ese crecimiento “tiene que verse reflejado en el metro cuadrado de la ciudadanía” y que las discusiones fiscales “tienen que ser simples, pragmáticas y contempladas en un acuerdo que sea el cimiento de la Argentina del futuro”.
Finalmente, el gobernador llamó a dar primero “la discusión jurídica necesaria para ver el ámbito de negociación y después hagamos las cosas bien: reconozcamos dónde están esas asimetrías y trabajemos con responsabilidad, seriedad y madurez junto a esas provincias que le han dado tanto esfuerzo y tanta riqueza a la Nación”.
El planteo de Torres se da en un contexto en el que las provincias patagónicas, incluida Chubut, figuran entre las que más poder de compra perdieron en la coparticipación al comparar enero-septiembre de 2026 con el mismo período de 2023, según datos del CEPA. El congreso también coincidió con las negociaciones entre la Nación y los gobernadores por el Presupuesto 2027.