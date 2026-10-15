Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Las provincias presionan para discutir una nueva ley de coparticipación federal

El gobernador Ignacio Torres, reclamó este miércoles avanzar en una nueva ley de coparticipación federal para corregir las asimetrías históricas en la distribución de recursos. Lo hizo durante el II Congreso de Federalismo Fiscal en Buenos Aires, donde sostuvo que “ahora es el momento oportuno” y que Chubut “fue muy perjudicada”

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