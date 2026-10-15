Melosos y de aniversario: Cristina Pérez y Luis Petri celebraron cinco años de amor

La periodista Cristina Pérez y Luis Petri celebraron cinco años de relación con una publicación en redes sociales que combinó un mensaje cargado de afecto y un video romántico.



En el texto que acompañó las imágenes, Pérez escribió: “Hace cinco años empezábamos a cambiarnos la vida. Hoy, este amor nos define, nos llena de felicidad. Pasamos por momentos de todo tipo y en todos fue nuestro pilar de fortaleza. Gracias por cada instante infinito. Gracias a Dios por encontrarnos. Te amo”.



El video muestra a la pareja en un primer plano intercambiando un beso y declaraciones de amor (“te amo mucho”, “te amo eternamente”, “feliz aniversario”), y luego una secuencia en la que bailan un tango acompañada de la frase “Por bailar toda la vida juntos”. Otras leyendas en pantalla refuerzan el mensaje: “5 años de amor infinito” y “Cris y Luis”.



La relación de los famosos comenzó de manera inesperada en octubre de 2021, tras una entrevista periodística. En 2023 oficializaron su compromiso y posteriormente se casaron en una boda íntima. Llevan aproximadamente tres años de casados.



La publicación llega luego de versiones de crisis que circularon en distintos momentos y que ambos desmintieron públicamente, reafirmando en más de una ocasión la solidez del vínculo.