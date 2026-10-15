Martín Fierro de la música: Wanda ganó junto a otros colegas con impronta nacional

La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 se desarrolló en el teatro Tango Porteño, frente al Obelisco, y se extendió por más de tres horas y media.



Transmitida por El Nueve, la velada combinó la entrega de premios con homenajes a leyendas y presentaciones en vivo que recorrieron desde el rock y el folklore hasta el cuarteto, la música tropical y el género urbano.



La alfombra roja se prolongó más de dos horas y contó con ingresos estelares, como el de La Mona Jiménez y Juanse a bordo de un auto clásico.



Abel Pintos fue el gran triunfador al alzarse con el Martín Fierro de Oro y también con el premio a Mejor Artista Masculino. En su discurso agradeció “a Dios y a la música”.



María Becerra, por su parte, se consagró como Mejor Artista Femenina, se llevó el galardón a Mejor Álbum por Quimera y el de Mejor Show en Vivo por su espectáculo Quimera Show 360° en River. Al recibir el reconocimiento por el disco, la artista recordó que el álbum la había ayudado a superar problemas de salud y que se sentía “más fuerte de lo que yo pensaba”.



Otros premios destacados fueron para Lali como Mejor Artista Pop y Mejor Colaboración junto a Turf por “Loco un poco”; L-Gante como Mejor Artista Urbano, quien subrayó que “la música ha sido salvación”; Soledad Pastorutti en Folklore; Ulises Bueno en Cuarteto; y Uriel Lozano y Dalila en las categorías de música tropical masculina y femenina, respectivamente. Turf fue reconocido como Mejor Grupo o Banda, Ráfaga como Mejor Banda de Música Tropical, y Desakta2 junto a Eugenia Quevedo en Mejor Banda de Cuarteto. Big One se impuso como Mejor Productor Musical, Emanero en Mejor Concepto Visual, y El Reino Infantil en Música Infantil.



Entre las revelaciones, Candu Domínguez se quedó con la categoría femenina, mientras Luciano Creiner y Valentino Merlo empataron en la masculina. También hubo reconocimientos para Jorge Vázquez (Tango), Matías Napoli (Melódico), Javier Zuker (DJ), 0ostil (DJ Revelación), Saphirus (Música de Comerciales) y LAM (Cortina Musical de TV).



El premio a Mejor Canción fue para Luck Ra y Miranda! por “Tu Misterioso Alguien”.Los homenajes especiales incluyeron el Martín Fierro de Platino para Pimpinela por su legado, el título de Leyenda de Leyendas para Charly García, y menciones de trayectoria para Juanse (Rock), Carlos “La Mona” Jiménez (Cuarteto), El Chaqueño Palavecino (Folklore), Palito Ortega (Música Popular), Patricia Sosa (Melódico/Pop) y Raúl Lavié (Tango).



Wanda Nara recibió una mención especial por la canción viral “Bad Bitch”. Con esta primera edición, APTRA extendió el prestigio de los Martín Fierro al universo musical argentino, reconociendo tanto a las figuras consagradas como a las nuevas voces que marcan el presente del género.