Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

IOMA bajo fuego en el Concejo marplatense: denuncias, reclamos y cruces políticos

Afiliadas volvieron a exponer las dificultades para acceder a guardias, especialistas y reintegros. A su vez, reclamaron una auditoría sobre los fondos de la obra social bonaerense. En medio del debate, se cuestionó el uso político de los recursos de IOMA.

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