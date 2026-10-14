Comerciantes harán un “persianazo” por la crisis

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Comerciantes del partido bonaerense de Berazategui realizarán mañana una original protesta para visibilizar la crisis que afecta al sector: un “persianazo”.
La medida consistirá en bajar las persianas de todos los negocios durante media hora, entre las 11 y las 11.30 de mañana.
De esa manera, buscan concientizar sobre las graves dificultades que enfrentan, en un contexto de recesión por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
Varias cámaras de comercio locales convocan a la inédita protesta. La Cámara Regional de Comercio e Industria de Berazategui, la Cámara de Comercio Berazategui Oeste y el Centro Comercial e Industrial y Profesional de Juan María Gutiérrez lanzaron flyers en las redes para invitar a los comerciantes a sumarse a la movida.
El Centro lo definió como “una acción colectiva y simbólica para visibilizar la crítica situación” del sector y “exigir medidas que permitan sostener el comercio local y las fuentes de trabajo”.
El ajuste, la baja de las ventas y el cierre de pequeñas y medianas empresas (pymes) son los motivos que identifican como causantes del panorama negativo que enfrentan.