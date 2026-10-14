Volver | La Tecla Municipios 14 de octubre de 2026 EN BERAZATEGUI

Comerciantes harán un “persianazo” por la crisis

La movida fue convocada por las cámaras de comercio locales. Mañana bajarán las persianas por media hora. Será para dar visibilidad a las graves dificultades que atraviesa el sector.

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