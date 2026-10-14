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VIOLENCIA ESCOLAR

Preocupante: un alumno baleó a otro en una secundaria de La Matanza

A días de un paro docente en reclamo por el fin de la violencia en las escuelas, un adolescente hirió a su compañero en el baño del establecimiento. El agredido fue hospitalizado y operado. Dijo que fue un accidente.

Preocupante: un alumno baleó a otro en una secundaria de La Matanza
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A pocos días de que los docentes de la provincia de Buenos Aires fueran al paro reclamando, entre otras cosas, el fin de la violencia dentro de las escuelas, un alumno baleó a un compañero en el baño de una secundaria de González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho, cuyas circunstancias investiga ahora la Justicia, ocurrió este mediodía en un sanitario de la Escuela Media 141, ubicada cerca de la esquina de las calles Cayetano Donizetti y Pedro Obligado. El arma utilizada, que fue incautada por la policía, es una pistola Bersa calibre 22.

El joven baleado fue llevado de urgencia al hospital Simplemente Evita por los propios docentes de la institución, en un auto particular. En la guardia del centro de salud verificaron que tenía heridas de bala en el abdomen y en un brazo. Fue sometido a una operación de urgencia.

Según trascendió, el muchacho hospitalizado les dijo a los médicos y enfermeros del hospital que su compañero no quiso atacarlo, sino que la pistola se disparó accidentalmente cuando se la mostraba.

De todas maneras, la Justicia investiga si los hechos ocurrieron realmente así. El autor del disparo permanece aprehendido.

La pesquisa judicial está a cargo del fiscal Marcelo Germinario, del fuero juvenil de La Matanza.
 

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