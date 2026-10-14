Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 VIOLENCIA ESCOLAR

Preocupante: un alumno baleó a otro en una secundaria de La Matanza

A días de un paro docente en reclamo por el fin de la violencia en las escuelas, un adolescente hirió a su compañero en el baño del establecimiento. El agredido fue hospitalizado y operado. Dijo que fue un accidente.

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