Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 CINCO AÑOS DESPUÉS

Absolvieron al exconcejal camionero en el juicio por el bloqueo en San Pedro

Maximiliano Cabaleyro quedó libre de cargos esta mañana. La Justicia consideró que la movida fue un ejercicio legítimo del derecho de huelga y ordenó su liberación. La senadora Arietto y un edil que está entre los dueños de la empresa que fue bloqueada querían que vaya preso durante una década y media.

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