Absolvieron al exconcejal camionero en el juicio por el bloqueo en San Pedro
Maximiliano Cabaleyro quedó libre de cargos esta mañana. La Justicia consideró que la movida fue un ejercicio legítimo del derecho de huelga y ordenó su liberación. La senadora Arietto y un edil que está entre los dueños de la empresa que fue bloqueada querían que vaya preso durante una década y media.
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El exconcejal y dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro, sometido a juicio por el bloqueo a una empresa de San Pedro realizado en 2021, fue absuelto hoy, ya que la Justicia determinó que la acción fue una expresión legítima del derecho de huelga y no encontró indicios de que el acusado hubiera recurrido a la extorsión.
En el juicio a Cabaleyro se entrecruzaron cuestiones sindicales y políticas. Tres de los protagonistas ocuparon u ocupan bancas legislativas. A saber:
- El propio acusado era concejal del Frente de Todos en San Nicolás en 2021, además de titular de la rama local del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
- El bloqueo se realizó en el acceso a la empresa sampedrina Rey Distribución. Uno de sus dueños, Ariel Rey, es actualmente concejal en San Pedro por La Libertad Avanza (LLA).
- La empresa fue representada en el juicio por la abogada Florencia Arietto, que fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) y ubicó este caso como uno de los pilares de su militancia contra este tipo de protestas sindicales. Arietto es actualmente senadora provincial por LLA.
El juez Alejandro López, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicolás, rechazó el pedido del fiscal de una condena de diez años de prisión para Cabaleyro (Arietto había pedido quince). Para el magistrado, el bloqueo fue un ejercicio legítimo del derecho de huelga.
Además, López no halló indicios de que el exedil hubiera incurrido en maniobras extorsivas, como argumentaba Gustavo Rey, uno de los propietarios de la compañía.
El juez ordenó la liberación inmediata del dirigente, que quedó así libre de culpa y cargo, al menos hasta que se produzca una eventual apelación.