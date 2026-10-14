Monteoliva pasó por Mar del Plata: reunión a puertas cerradas, fotos y pocas respuestas sobre seguridad
La ministra de Seguridad Nacional mantuvo un encuentro con Guillermo Montenegro para coordinar acciones contra el delito. Sin embargo, no se concretó una conferencia de prensa y la visita dejó más interrogantes que certezas sobre las medidas que se implementarán en General Pueyrredon.
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La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, tuvo un paso fugaz por Mar del Plata y se reunió con el intendente Guillermo Montenegro para analizar la situación de seguridad, repasar el trabajo de las Fuerzas Federales y coordinar futuras acciones. Al menos, eso fue lo que se informó oficialmente sobre un encuentro que prometía fortalecer los vínculos entre el Municipio y el Gobierno nacional, pero que terminó dejando más fotografías que precisiones.
De la reunión también participaron el Secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio. Una mesa con presencia política y funcionarios de peso, aunque con escasas definiciones públicas sobre los resultados concretos del intercambio.
Más allá de las formalidades del comunicado oficial, hubo un detalle que no pasó inadvertido. No se realizó una conferencia de prensa. En su lugar, quedaron las imágenes de los funcionarios reunidos y una descripción institucional de los temas abordados. Sin preguntas y sin demasiadas explicaciones sobre qué cambiará en materia de seguridad para los marplatenses.
Según la información difundida, durante el encuentro se repasaron las tareas que desarrollan las Fuerzas Federales en el territorio y las necesidades de coordinación para las próximas acciones. También se evaluaron las principales problemáticas de seguridad y las prioridades del trabajo conjunto para prevenir y combatir el delito. Sin embargo, no trascendieron anuncios específicos sobre nuevos operativos, refuerzos de efectivos o medidas concretas que permitan dimensionar el alcance de lo conversado.
Como parte de la agenda, Monteoliva y Montenegro recorrieron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde la funcionaria nacional pudo conocer las instalaciones. La visita sirvió para completar la postal institucional de una jornada en la que las cámaras tuvieron acceso a los protagonistas.
Así, el hermetismo terminó ganándole terreno a las explicaciones. En una ciudad donde la inseguridad ocupa un lugar central en la discusión pública, la visita de una de las máximas autoridades nacionales del área representaba una oportunidad para conocer qué respuestas se preparan frente al delito.
Por ahora, queda una pregunta bastante más importante que la foto: ¿qué se acordó realmente para mejorar la seguridad de los marplatenses?